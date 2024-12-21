Ощадбанк видає у відділеннях "Зимову єПідтримку" — хто в списку

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українців з'явилась можливість отримати кошти в 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка" у відділеннях "Ощадбанку". У фінустанові пояснили, хто має право отримати допомогу.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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За словами Наумова, у мережі Ощадбанку приймають заявки на виплату 1 тис. гривень "Зимової єПідтримки" через відділення банку. Таким правом можуть скористатися:

клієнти, яким від 65 років, які не користуються мобільним застосунком "Дія";

громадяни, які відмовилися від ідентифікаційного коду з релігійних міркувань, будь-якого віку.

Таким клієнтам необхідно оформити фізичну картку "Національний кешбек" у будь-якому відділенні банку.

Також отримати кошти у мережі банку можуть опікуни чи піклувальники неповнолітніх дітей. Для оформлення заявки їм потрібно буде відкрити рахунок у фінустанові.

Звернутися у банківське відділення можуть батьки, в яких, через зміну прізвища в Дії не підтягуються свідоцтва народження дітей. Для цього потрібно надати документ, що засвідчує зміну прізвища.

"Звертаю увагу, що ті клієнти, які отримують пенсії чи соціальні виплати через Укрпошту, виплату допомоги "Зимова єПідтримка" отримують також через цього поштового оператора", — додав керівник Ощадбанку.

Гроші за держпрограмою "Зимова єПідтримка" можна витратити на оплату:

комунальних послуг;

медичних послуг;

освітніх послуг;

проїзд у транспорті;

мобільний зв'язок;

страхування;

купівлю книг/друковану продукцію;

українські ліки/медвироби.

Нагадаємо, деякі пенсіонери чекають довше за інших надходження допомоги від держави. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як треба діяти в таких випадках.

Раніше в Ощадбанку розповіли, які можуть виникнути труднощі з використанням грошової допомоги в 1 тис. грн. Не в усіх магазинах діють правила "Нацкешбеку".