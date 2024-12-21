Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає arrow

Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає

21 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк видає у відділеннях "Зимову єПідтримку" — хто в списку
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В українців з'явилась можливість отримати кошти в 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка" у відділеннях "Ощадбанку". У фінустанові пояснили, хто має право отримати допомогу.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Читайте також:

"Зимова єПідтримка" в офісах Ощадбанку

За словами Наумова, у мережі Ощадбанку приймають заявки на виплату 1 тис. гривень "Зимової єПідтримки" через відділення банку. Таким правом можуть скористатися:

  • клієнти, яким від 65 років, які не користуються мобільним застосунком "Дія";
  • громадяни, які відмовилися від ідентифікаційного коду з релігійних міркувань, будь-якого віку.

Таким клієнтам необхідно оформити фізичну картку "Національний кешбек" у будь-якому відділенні банку.

Також отримати кошти у мережі банку можуть опікуни чи піклувальники неповнолітніх дітей.  Для оформлення заявки їм потрібно буде відкрити рахунок у фінустанові.

Звернутися у банківське відділення можуть батьки, в яких, через зміну прізвища в Дії не підтягуються свідоцтва народження дітей. Для цього потрібно надати документ, що засвідчує зміну прізвища.

"Звертаю увагу, що ті клієнти, які отримують пенсії чи соціальні виплати через Укрпошту, виплату допомоги "Зимова єПідтримка" отримують також через цього поштового оператора", — додав керівник Ощадбанку.

Гроші за держпрограмою "Зимова єПідтримка" можна витратити на оплату:

  • комунальних послуг;
  • медичних послуг;
  • освітніх послуг;
  • проїзд у транспорті;
  • мобільний зв'язок;
  • страхування;
  • купівлю книг/друковану продукцію;
  • українські ліки/медвироби.

Нагадаємо, деякі пенсіонери чекають довше за інших надходження допомоги від держави. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як треба діяти в таких випадках.

Раніше в Ощадбанку розповіли, які можуть виникнути труднощі з використанням грошової допомоги в 1 тис. грн. Не в усіх магазинах діють правила "Нацкешбеку".

виплати Ощадбанк фінансова допомога банки матеріальна допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:05 Михайлу Саакашвілі виповинилося 56 — що відомо про політика

06:01 Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає

05:05 Десь сніг, а десь до +15 °С —прогноз синоптиків на сьогодні

04:59 ООН підтвердила зростання жертв в Україні — є головна причина

04:30 Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

06:05 Михайлу Саакашвілі виповинилося 56 — що відомо про політика

06:01 Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає

05:05 Десь сніг, а десь до +15 °С —прогноз синоптиків на сьогодні

04:59 ООН підтвердила зростання жертв в Україні — є головна причина

04:30 Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу