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Выплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — кто получит

21 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк выдает в отделениях "Зимову єПідтримку" — кто в списке
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

У украинцев появилась возможность получить средства в 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова єПідтримка" в отделениях "Ощадбанка". В финучреждении объяснили, кто имеет право получить помощь.

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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По словам Наумова, в сети Ощадбанка принимают заявки на выплату 1 тыс. гривен "Зимової єПідтримки" через отделение банка. Таким правом могут воспользоваться:

  • клиенты старше 65 лет, не пользующиеся мобильным приложением "Дія";
  • граждане, отказавшиеся от идентификационного кода по религиозным соображениям, любого возраста.

Таким клиентам необходимо оформить физическую карточку "Национальный кешбэк" в любом отделении банка.

Также получить средства в сети банка могут опекуны или попечители несовершеннолетних детей. Для оформления заявки им нужно будет открыть счет в банке.

Обратиться в банковское отделение могут родители, у которых из-за смены фамилии в "Дії" не подтягиваются свидетельства рождения детей.

"Обращаю внимание, что те клиенты, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту, выплату помощи "Зимова єПідтримка" получают также через этого почтового оператора", — добавил руководитель Ощадбанка.

Деньги по госпрограмме "Зимова єПідтримка" можно потратить на оплату:

  • коммунальных услуг;
  • медицинских услуг;
  • образовательных услуг;
  • проезд в транспорте;
  • мобильную связь;
  • страхование;
  • покупку книг/печатную продукцию;
  • украинские лекарства/медизделия.

Напомним, некоторые пенсионеры ждут дольше других поступлений помощи от государства. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как нужно действовать в таких случаях.

Ранее в Ощадбанке рассказали, какие могут возникнуть трудности с использованием денежной помощи в 1 тыс. грн. Не во всех магазинах действуют правила "Нацкешбэка".

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