Ощадбанк выдает в отделениях "Зимову єПідтримку" — кто в списке

Выплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — кто получит
У украинцев появилась возможность получить средства в 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова єПідтримка" в отделениях "Ощадбанка". В финучреждении объяснили, кто имеет право получить помощь.
Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
"Зимова єПідтримка" в офисах Ощадбанка
По словам Наумова, в сети Ощадбанка принимают заявки на выплату 1 тыс. гривен "Зимової єПідтримки" через отделение банка. Таким правом могут воспользоваться:
- клиенты старше 65 лет, не пользующиеся мобильным приложением "Дія";
- граждане, отказавшиеся от идентификационного кода по религиозным соображениям, любого возраста.
Таким клиентам необходимо оформить физическую карточку "Национальный кешбэк" в любом отделении банка.
Также получить средства в сети банка могут опекуны или попечители несовершеннолетних детей. Для оформления заявки им нужно будет открыть счет в банке.
Обратиться в банковское отделение могут родители, у которых из-за смены фамилии в "Дії" не подтягиваются свидетельства рождения детей.
"Обращаю внимание, что те клиенты, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту, выплату помощи "Зимова єПідтримка" получают также через этого почтового оператора", — добавил руководитель Ощадбанка.
Деньги по госпрограмме "Зимова єПідтримка" можно потратить на оплату:
- коммунальных услуг;
- медицинских услуг;
- образовательных услуг;
- проезд в транспорте;
- мобильную связь;
- страхование;
- покупку книг/печатную продукцию;
- украинские лекарства/медизделия.
Напомним, некоторые пенсионеры ждут дольше других поступлений помощи от государства. В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как нужно действовать в таких случаях.
Ранее в Ощадбанке рассказали, какие могут возникнуть трудности с использованием денежной помощи в 1 тыс. грн. Не во всех магазинах действуют правила "Нацкешбэка".
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