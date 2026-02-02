Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплата військовим з інвалідністю — як змінилася сума у 2026 році

Виплата військовим з інвалідністю — як змінилася сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:39
Грошова допомога військовим з інвалідністю — від чого залежить сума виплати
Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що призвело до інвалідності, мають право отримати грошову допомогу. Сума виплат визначається індивідуально, з урахуванням низки факторів.

Новини.LIVE розповідають, в якому розмірі нараховується одноразова грошова допомога у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на ОГД у разі встановлення інвалідності

Як роз'яснили в Міністерстві оборони, це питання регулюється  законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців" у порядку, затвердженому постановою КМ України від 25.12.2013 № 975, а також наказом Міноборони від 14.08.2014 № 530.

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають військовослужбовці або захисники, звільнені з військової служби, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби (для військовослужбовців строкової служби — за умови, що інвалідність встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).

Право на отримання ОГД виникає й у разі часткової втрати працездатності. Умови для отримання виплати ті ж самі, що й при встановленні інвалідності.

Яка сума допомоги та від чого вона залежить

Розмір ОГД розраховується відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року. Оскільки цей показник щорічно підвищується, відповідно зростає й сума виплат. 

У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 грн, тож розмір ОГД такий:

  • у разі часткової втрати працездатності — від 11,6 тис. грн (5 % втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 69,9 тис. грн (30 % втрати працездатності, пов’язані з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби); 
  • у разі встановлення інвалідності — від  232,9 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 331,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

Для отримання ОГД чинному військовослужбовцю необхідно звернутися до військової частини з відповідною заявою. Військові, які звільнені зі служби, мають подавати заяви до районних ТЦК та СП або безпосередньо до формувань, в яких проходили службу перед звільненням.

Раніше ми розповідали, які пільги, крім комунальних, можуть отримати учасники бойових дій

Також дізнавайтеся, які доплати належать військовослужбовцям з вченим званням.

виплати військові інвалідність грошова допомога соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації