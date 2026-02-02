Грошова допомога військовим з інвалідністю — від чого залежить сума виплати

Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що призвело до інвалідності, мають право отримати грошову допомогу. Сума виплат визначається індивідуально, з урахуванням низки факторів.

В якому розмірі нараховується одноразова грошова допомога у 2026 році.

Хто має право на ОГД у разі встановлення інвалідності

Як роз'яснили в Міністерстві оборони, це питання регулюється законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців" у порядку, затвердженому постановою КМ України від 25.12.2013 № 975, а також наказом Міноборони від 14.08.2014 № 530.

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають військовослужбовці або захисники, звільнені з військової служби, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби (для військовослужбовців строкової служби — за умови, що інвалідність встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).

Право на отримання ОГД виникає й у разі часткової втрати працездатності. Умови для отримання виплати ті ж самі, що й при встановленні інвалідності.

Яка сума допомоги та від чого вона залежить

Розмір ОГД розраховується відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року. Оскільки цей показник щорічно підвищується, відповідно зростає й сума виплат.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 грн, тож розмір ОГД такий:

у разі часткової втрати працездатності — від 11,6 тис. грн (5 % втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 69,9 тис. грн (30 % втрати працездатності, пов’язані з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби);

у разі встановлення інвалідності — від 232,9 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 331,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

Для отримання ОГД чинному військовослужбовцю необхідно звернутися до військової частини з відповідною заявою. Військові, які звільнені зі служби, мають подавати заяви до районних ТЦК та СП або безпосередньо до формувань, в яких проходили службу перед звільненням.

