Денежная помощь военным с инвалидностью — от чего зависит сумма выплаты

Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, имеют право получить денежную помощь. Сумма выплат определяется индивидуально, с учетом ряда факторов.

Новини.LIVE рассказывают, в каком размере начисляется единовременная денежная помощь в 2026 году.

Кто имеет право на ОГД в случае установления инвалидности

Как разъяснили в Министерстве обороны, этот вопрос регулируется законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих" в порядке, утвержденном постановлением КМ Украины от 25.12.2013 № 975, а также приказом Минобороны от 14.08.2014 № 530.

Право на получение единовременной денежной помощи имеют военнослужащие или защитники, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы (для военнослужащих срочной службы — при условии, что инвалидность установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы).

Право на получение ОГД возникает и в случае частичной утраты трудоспособности. Условия для получения выплаты те же, что и при установлении инвалидности.

Какова сумма пособия и от чего она зависит

Размер ОГД рассчитывается в соответствии с прожиточным минимумом, установленным законодательством по состоянию на 1 января соответствующего года. Поскольку этот показатель ежегодно повышается, соответственно растет и сумма выплат.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3 328 грн, поэтому размер ОГД такой:

в случае частичной утраты трудоспособности — от 11,6 тыс. грн (5 % утраты трудоспособности, связанные с прохождением службы) до 69,9 тыс. грн (30 % утраты трудоспособности, связанные с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы);

в случае установления инвалидности — от 232,9 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 331,2 тыс. грн (1 группа, связанная с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы).

Для получения ОГД действующему военнослужащему необходимо обратиться в воинскую часть с соответствующим заявлением. Военные, уволенные со службы, должны подавать заявления в районные ТЦК и СП или непосредственно в формирования, в которых проходили службу перед увольнением.

