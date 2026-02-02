Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплата военным с инвалидностью — как изменилась сумма в 2026 году

Выплата военным с инвалидностью — как изменилась сумма в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:39
Денежная помощь военным с инвалидностью — от чего зависит сумма выплаты
Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, имеют право получить денежную помощь. Сумма выплат определяется индивидуально, с учетом ряда факторов.

Новини.LIVE рассказывают, в каком размере начисляется единовременная денежная помощь в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на ОГД в случае установления инвалидности

Как разъяснили в Министерстве обороны, этот вопрос регулируется законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих" в порядке, утвержденном постановлением КМ Украины от 25.12.2013 № 975, а также приказом Минобороны от 14.08.2014 № 530.

Право на получение единовременной денежной помощи имеют военнослужащие или защитники, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы (для военнослужащих срочной службы — при условии, что инвалидность установлена в течение трех месяцев после увольнения со службы).

Право на получение ОГД возникает и в случае частичной утраты трудоспособности. Условия для получения выплаты те же, что и при установлении инвалидности.

Какова сумма пособия и от чего она зависит

Размер ОГД рассчитывается в соответствии с прожиточным минимумом, установленным законодательством по состоянию на 1 января соответствующего года. Поскольку этот показатель ежегодно повышается, соответственно растет и сумма выплат.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3 328 грн, поэтому размер ОГД такой:

  • в случае частичной утраты трудоспособности — от 11,6 тыс. грн (5 % утраты трудоспособности, связанные с прохождением службы) до 69,9 тыс. грн (30 % утраты трудоспособности, связанные с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы);
  • в случае установления инвалидности — от 232,9 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 331,2 тыс. грн (1 группа, связанная с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы).

Для получения ОГД действующему военнослужащему необходимо обратиться в воинскую часть с соответствующим заявлением. Военные, уволенные со службы, должны подавать заявления в районные ТЦК и СП или непосредственно в формирования, в которых проходили службу перед увольнением.

Ранее мы рассказывали, какие льготы, кроме коммунальных, могут получить участники боевых действий.

Также узнавайте, какие доплаты положены военнослужащим с ученым званием.

выплаты военные инвалидность денежная помощь социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации