Головна Фінанси Виплати військовим у лютому — в яких числах прийдуть гроші

Виплати військовим у лютому — в яких числах прийдуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:22
Виплати військовим у лютому — у яких числах прийдуть оклади та доплати
Військовий на бойовому завданні. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Проте виплати надходять не одним траншем, а у кілька етапів у різні дати.

Новини.LIVE розповідають, у яких числах лютого захисникам мають прийти виплати.

Дати виплат грошового забезпечення військовим

У Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовця на порталі Міністерства оборони України йдеться, що захисники отримують виплати щомісячно до 20 числа за минулий місяць. 

Якщо військова частина отримує кошти від держави після цієї дати, то фінансовому відділу дається три дні, щоб перерахувати їх військовослужбовцям. 

Тож грошове забезпечення за січень має надійти захисникам до 20 лютого 2026 року. Якщо до цієї дати гроші на картки не зарахували, це не вважається затримкою. 

Проте зазвичай військовослужбовці отримують основну частину грошового забезпечення до 15 числа кожного місяця за попередній, а бойові, премії та інші доплати — після 20 числа.

Чому військовим затримують виплати

Бувають випадки, особливо на початку календарного року, коли захисники не отримують гроші в зазначені вище дати. Здебільшого це відбувається через відсутність коштів у бюджеті та різні бюрократичні процедури. 

Крім того, на початку року відбувається переоформлення особових справ, фінансових запитів, що також "гальмує" фінансування. Причинами затримки виплат військовим також можуть бути:

  • помилки в запитах на фінансування, які формують військові частини;
  • збої в роботі бухгалтерських програм чи платіжних сервісів;
  • втрата або несвоєчасне надходження документів.

Інтенсивні обстріли та загострення безпекової ситуації в окремих регіонах додатково ускладнюють функціонування фінансової інфраструктури, що може спричиняти тимчасові затримки або уповільнення процесу перерахування коштів.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
