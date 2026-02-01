Соціальний пакет для УБД — що гарантує держава, крім знижки на комуналку

Соцгарантії для УБД — 5 видів пільг, якими користується не кожен
Військовослужбовці зі статусом УБД, а також їхні родини, як правило, користуються знижками на житлово-комунальні послуги. Однак насправді це далеко не повний соціальний пакет, який гарантує їм держава.
Новини.LIVE розповідають, на що ще можуть розраховувати учасники бойових дій в Україні.
Хто з захисників має право на пільги
Питання надання пільг учасникам бойових дій регулюється:
- законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551;
- постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"";
- рішеннями органів місцевого самоврядування щодо запровадження додаткових гарантій для ветеранів війни.
Відповідно до закону №3551, учасникам бойових дій, які мають відповідне посвідчення, належить декілька видів пільг.
Пільги на послуги ЖКП
Особи зі статусом УБД мають право на 75 % знижку плати за:
- користування житлом (квартирна плата);
- комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів тощо) — у межах соціальних норм;
- тверде паливо та скраплений газ (для будинків без центрального опалення).
Соціальна норма площі житла, на яку поширюється знижка, становить 21 м² на кожного пільговика та додатково 10,5 м² на сім’ю.
Медичне забезпечення
Учасники бойових дій мають право на:
- безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;
- першочергове безплатне зубопротезування (крім виробів із дорогоцінних металів);
- щорічне безоплатне медичне обстеження та диспансеризацію;
- першочергове обслуговування в медичних закладах і аптеках.
Окремі програми, які стосуються санаторно-курортного лікування або виплати грошової компенсації путівок, на період воєнного стану можуть бути призупинені рішеннями уряду.
Пільги на проїзд
Учасникам бойових дій належить право на:
- безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті (крім таксі);
- безоплатний проїзд туди й назад один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом;
- або 50 % знижки на проїзд залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом один раз на рік.
Трудові та соціальні гарантії
Ця група пільг для УБД включає:
- 100 % оплату лікарняних незалежно від стажу;
- додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів щорічно;
- переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення;
- переважне право на працевлаштування.
Освітні пільги для дітей УБД
Діти часників бойових дій мають право на:
- державну цільову підтримку для здобуття освіти (повна або часткова оплата навчання у державних і комунальних закладах);
- першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл, закладів освіти;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безоплатне проживання в гуртожитку під час навчання.
Податкові та інші соцгарантії
УБД мають право на:
- пільги зі сплати окремих податків і зборів (відповідно до Податкового кодексу України);
- пільги на встановлення квартирних телефонів (оплата 20% тарифу);
- першочергове обслуговування у сфері побуту, торгівлі та ЖКГ.
Для отримання вищезазначених пільг військовослужбовцю, який має посвідчення УБД, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду, ЦНАПу, або до Управління у справах ветеранів.
