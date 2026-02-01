Соціальний пакет для УБД — що гарантує держава, крім знижки на комуналку

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці зі статусом УБД, а також їхні родини, як правило, користуються знижками на житлово-комунальні послуги. Однак насправді це далеко не повний соціальний пакет, який гарантує їм держава.

Новини.LIVE розповідають, на що ще можуть розраховувати учасники бойових дій в Україні.

Хто з захисників має право на пільги

Питання надання пільг учасникам бойових дій регулюється:

законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551;

постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"";

рішеннями органів місцевого самоврядування щодо запровадження додаткових гарантій для ветеранів війни.

Відповідно до закону №3551, учасникам бойових дій, які мають відповідне посвідчення, належить декілька видів пільг.

Пільги на послуги ЖКП

Особи зі статусом УБД мають право на 75 % знижку плати за:

користування житлом (квартирна плата);

комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів тощо) — у межах соціальних норм;

тверде паливо та скраплений газ (для будинків без центрального опалення).

Соціальна норма площі житла, на яку поширюється знижка, становить 21 м² на кожного пільговика та додатково 10,5 м² на сім’ю.

Медичне забезпечення

Учасники бойових дій мають право на:

безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (крім виробів із дорогоцінних металів);

щорічне безоплатне медичне обстеження та диспансеризацію;

першочергове обслуговування в медичних закладах і аптеках.

Окремі програми, які стосуються санаторно-курортного лікування або виплати грошової компенсації путівок, на період воєнного стану можуть бути призупинені рішеннями уряду.

Пільги на проїзд

Учасникам бойових дій належить право на:

безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті (крім таксі);

безоплатний проїзд туди й назад один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом;

або 50 % знижки на проїзд залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом один раз на рік.

Трудові та соціальні гарантії

Ця група пільг для УБД включає:

100 % оплату лікарняних незалежно від стажу;

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів щорічно;

переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення;

переважне право на працевлаштування.

Освітні пільги для дітей УБД

Діти часників бойових дій мають право на:

державну цільову підтримку для здобуття освіти (повна або часткова оплата навчання у державних і комунальних закладах);

першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл, закладів освіти;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання в гуртожитку під час навчання.

Податкові та інші соцгарантії

УБД мають право на:

пільги зі сплати окремих податків і зборів (відповідно до Податкового кодексу України);

пільги на встановлення квартирних телефонів (оплата 20% тарифу);

першочергове обслуговування у сфері побуту, торгівлі та ЖКГ.

Для отримання вищезазначених пільг військовослужбовцю, який має посвідчення УБД, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду, ЦНАПу, або до Управління у справах ветеранів.

