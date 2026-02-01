Відео
Головна Фінанси Соцгарантії для УБД — 5 видів пільг, якими користується не кожен

Соцгарантії для УБД — 5 видів пільг, якими користується не кожен

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 18:55
Соціальний пакет для УБД — що гарантує держава, крім знижки на комуналку
Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці зі статусом УБД, а також їхні родини, як правило, користуються знижками на житлово-комунальні послуги. Однак насправді це далеко не повний соціальний пакет, який гарантує їм держава.

Новини.LIVE розповідають, на що ще можуть розраховувати учасники бойових дій в Україні.

Читайте також:

Хто з захисників має право на пільги

Питання надання пільг учасникам бойових дій регулюється:

  • законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551;
  • постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"";
  • рішеннями органів місцевого самоврядування щодо запровадження додаткових гарантій для ветеранів війни.

Відповідно до закону №3551, учасникам бойових дій, які мають відповідне посвідчення, належить декілька видів пільг.

Пільги на послуги ЖКП

Особи зі статусом УБД мають право на 75 % знижку плати за:

  • користування житлом (квартирна плата);
  • комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання, водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів тощо) — у межах соціальних норм;
  • тверде паливо та скраплений газ (для будинків без центрального опалення).

Соціальна норма площі житла, на яку поширюється знижка, становить 21 м² на кожного пільговика та додатково 10,5 м² на сім’ю. 

Медичне забезпечення

Учасники бойових дій мають право на:

  • безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;
  • першочергове безплатне зубопротезування (крім виробів із дорогоцінних металів);
  • щорічне безоплатне медичне обстеження та диспансеризацію;
  • першочергове обслуговування в медичних закладах і аптеках.

Окремі програми, які стосуються санаторно-курортного лікування або виплати грошової компенсації путівок, на період воєнного стану можуть бути призупинені рішеннями уряду.

Пільги на проїзд

Учасникам бойових дій належить право на:

  • безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті (крім таксі);
  • безоплатний проїзд туди й назад один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом;
  • або 50 % знижки на проїзд залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом один раз на рік.

Трудові та соціальні гарантії

Ця група пільг для УБД включає:

  • 100 % оплату лікарняних незалежно від стажу;
  • додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів щорічно;
  • переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення;
  • переважне право на працевлаштування.

Освітні пільги для дітей УБД

Діти часників бойових дій мають право на:

  • державну цільову підтримку для здобуття освіти (повна або часткова оплата навчання у державних і комунальних закладах);
  • першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл, закладів освіти;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатне проживання в гуртожитку під час навчання.

Податкові та інші соцгарантії

УБД мають право на:

  • пільги зі сплати окремих податків і зборів (відповідно до Податкового кодексу України);
  • пільги на встановлення квартирних телефонів (оплата 20% тарифу);
  • першочергове обслуговування у сфері побуту, торгівлі та ЖКГ.

Для отримання вищезазначених пільг військовослужбовцю, який має посвідчення УБД, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду, ЦНАПу, або до Управління у справах ветеранів. 

Раніше ми розповідали, як змінилися державні гарантії у питанні працевлаштування УБД

Також дізнавайтеся, які пільги можуть отримати діти військових у 2026 році.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
