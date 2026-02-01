Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Надбавки за вчене звання в ЗСУ — кому та скільки доплачують

Надбавки за вчене звання в ЗСУ — кому та скільки доплачують

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 11:00
Надбавки військовим за вчене звання — скільки доплачують у 2026 році
Військовий пише на папері. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні грошове забезпечення військовослужбовців складається не лише з посадового окладу та обов’язкових надбавок, а й із додаткових доплат за окремі заслуги та кваліфікацію. Зокрема, захисники, які мають вчене звання або науковий ступінь, можуть розраховувати на підвищені виплати.

Про те, хто саме може отримувати такі доплати та який їх розмір, розповіли в Міністерстві оборони

Реклама
Читайте також:

Доплата за науковий ступінь

Військовослужбовцям (за винятком строковиків), які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, передбачена щомісячна доплата за науковий ступінь за відповідною спеціальністю. Розмір такої надбавки визначається у відсотках до посадового окладу: 

  • за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — 5%;
  • за науковий ступінь доктора наук — у розмірі 10%.

У разі якщо військовослужбовець має кілька наукових ступенів, доплата встановлюється лише за вищий із них.

Водночас ключовою умовою нарахування цієї доплати є відповідність профілю службової діяльності військовослужбовця науковому ступеню. 

Така відповідність визначається з урахуванням галузі науки (знань), у межах якої було присуджено науковий ступінь, теми дисертаційного дослідження та кола функціональних обов’язків за посадою. 

Для військових, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, ця відповідність може також підтверджуватися рішенням вченої ради. Для інших категорій військовослужбовців беруться до уваги військово-облікова спеціальність і фактичні службові обов’язки.

Доплата за вчене звання

Окремо передбачені щомісячні доплати для військовослужбовців, які мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника або професора та при цьому обіймають посади, пов’язані з педагогічною чи науковою діяльністю. 

Такі виплати також нараховуються у відсотках до посадового окладу: 

  • за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) — доплата у розмірі 5%;
  • за звання професора — 10%.

Як і у випадку з науковими ступенями, за наявності у військовослужбовця двох або більше вчених звань щомісячна доплата призначається лише за найвище з них.

Раніше ми розповідали, на скільки відрізняються доходи військових і цивільних в Україні.

Також дізнавайтеся, чому можуть припинити виплати військовому, який перебуває на лікуванні.

виплати ЗСУ гроші військові доплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації