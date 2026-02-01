Надбавки військовим за вчене звання — скільки доплачують у 2026 році

Військовий пише на папері. Фото: Генштаб, Telegram

В Україні грошове забезпечення військовослужбовців складається не лише з посадового окладу та обов’язкових надбавок, а й із додаткових доплат за окремі заслуги та кваліфікацію. Зокрема, захисники, які мають вчене звання або науковий ступінь, можуть розраховувати на підвищені виплати.

Про те, хто саме може отримувати такі доплати та який їх розмір, розповіли в Міністерстві оборони.

Доплата за науковий ступінь

Військовослужбовцям (за винятком строковиків), які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, передбачена щомісячна доплата за науковий ступінь за відповідною спеціальністю. Розмір такої надбавки визначається у відсотках до посадового окладу:

за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — 5%;

за науковий ступінь доктора наук — у розмірі 10%.

У разі якщо військовослужбовець має кілька наукових ступенів, доплата встановлюється лише за вищий із них.

Водночас ключовою умовою нарахування цієї доплати є відповідність профілю службової діяльності військовослужбовця науковому ступеню.

Така відповідність визначається з урахуванням галузі науки (знань), у межах якої було присуджено науковий ступінь, теми дисертаційного дослідження та кола функціональних обов’язків за посадою.

Для військових, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, ця відповідність може також підтверджуватися рішенням вченої ради. Для інших категорій військовослужбовців беруться до уваги військово-облікова спеціальність і фактичні службові обов’язки.

Доплата за вчене звання

Окремо передбачені щомісячні доплати для військовослужбовців, які мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника або професора та при цьому обіймають посади, пов’язані з педагогічною чи науковою діяльністю.

Такі виплати також нараховуються у відсотках до посадового окладу:

за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) — доплата у розмірі 5%;

за звання професора — 10%.

Як і у випадку з науковими ступенями, за наявності у військовослужбовця двох або більше вчених звань щомісячна доплата призначається лише за найвище з них.

