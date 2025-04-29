Військові пенсії в Ощадбанку — які переваги та тарифи

Людина у військовій формі зі смартфоном. Фото: Armyinform

Українські військовослужбовці можуть оформити отримання пенсій через державний "Ощадбанк". Відомо, у чому переваги та які діють тарифи на операції з пенсійними виплатами у 2025 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

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Зокрема, військові, які оформлять отримання пенсії через Ощадбанк, зможуть у мобільному застосунку:

переказувати кошти;

сплачувати комунальні послуги;

отримувати перекази із-за кордону;

відкривати онлайн-депозити;

створювати регулярні платежі.

Також зможуть користуватися іншими банківськими сервісами у будь-якому куточку світу в режимі 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Діють "мобільні заощадження", завдяки чому можна буде отримувати додатковий дохід за розміщення коштів на накопичувальній частині карткового рахунку.

Серед переваг — підвищені відсоткові ставки за депозитами для клієнтів, які отримують виплати пенсії.

Можна буде легко контролювати витрати, підключивши інформування про розрахунки та обравши зручний канал: SMS, Viber чи Push-сповіщення. Підключити сервіс інформування можна в застосунку "Мобільний Ощад", у чат-боті, відділенні банку або через оператора.

Комісії за обслуговування в Ощадбанку

Військовослужбовцям, які висловлять бажання отримувати пенсії на картки Ощадбанку, слід знати, що оформлення та обслуговування рахунку у фінустанові безкоштовне.

В установах та банкоматах Ощадбанку для пенсіонерів за видачу готівки не знімається комісія. Зняття готівки в мережі банкоматів інших українських банків до 10 тис. грн — безплатне, а понад ліміт — 1,0% та додатково 5 грн.

Комісії за зняття готівки. Джерело: Ощадбанк

Нагадаємо, Ощадбанк планує оновити розмір комісії за зняття та перекази з карток за тарифним пакетом "MORE". З червня поточного року він дорівнюватиме від 0,5% до 2% від суми.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку назвали умови безпечного користування чат-ботами. У фінустанові уточнили, які саме помилки загрожують для клієнтів стати жертвами шахрайств.