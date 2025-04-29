Военные пенсии в Ощадбанке — какие преимущества и тарифы

Выплата военных пенсий на карты Ощадбанка — что важно знать
Украинские военнослужащие могут оформить получение пенсий через государственный "Ощадбанк". Известно, в чем преимущества и какие действуют тарифы на операции с пенсионными выплатами в 2025 году.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Особенности получения пенсий на карты Ощадбанка
В частности, военные, которые оформят получение пенсии через Ощадбанк, смогут в мобильном приложении:
- переводить средства;
- оплачивать коммунальные услуги;
- получать переводы из-за границы;
- открывать онлайн-депозиты;
- создавать регулярные платежи.
Также смогут пользоваться другими банковскими сервисами в любом уголке мира в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Действуют "мобильные сбережения", благодаря чему можно будет получать дополнительный доход за размещение средств на накопительной части карточного счета.
Среди преимуществ — повышенные процентные ставки по депозитам для клиентов, которые получают выплаты пенсии.
Можно будет легко контролировать расходы, подключив информирование о расчетах и выбрав удобный канал: SMS, Viber или Push-оповещения. Подключить сервис информирования можно в приложении "Мобильный Ощад", в чат-боте, отделении банка или через оператора.
Комиссии за обслуживание в Ощадбанке
Военнослужащим, которые выразят желание получать пенсии на карты Ощадбанка, следует знать, что оформление и обслуживание счета в финучреждении бесплатное.
В учреждениях и банкоматах Ощадбанка для пенсионеров за выдачу наличных не снимается комиссия. Снятие наличных в сети банкоматов других украинских банков до 10 тыс. грн — бесплатное, а сверх лимита — 1,0% и дополнительно 5 грн.
Напомним, Ощадбанк планирует обновить размер комиссии за снятие и переводы с карт по тарифному пакету "MORE". С июня текущего года он будет равен от 0,5% до 2% от суммы.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке назвали условия безопасного пользования чат-ботами. В финучреждении уточнили, какие именно ошибки грозят для клиентов стать жертвами мошенничеств.
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