Военные пенсии в Ощадбанке — какие преимущества и тарифы

Человек в военной форме со смартфоном. Фото: Armyinform

Украинские военнослужащие могут оформить получение пенсий через государственный "Ощадбанк". Известно, в чем преимущества и какие действуют тарифы на операции с пенсионными выплатами в 2025 году.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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Особенности получения пенсий на карты Ощадбанка

В частности, военные, которые оформят получение пенсии через Ощадбанк, смогут в мобильном приложении:

переводить средства;

оплачивать коммунальные услуги;

получать переводы из-за границы;

открывать онлайн-депозиты;

создавать регулярные платежи.

Также смогут пользоваться другими банковскими сервисами в любом уголке мира в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Действуют "мобильные сбережения", благодаря чему можно будет получать дополнительный доход за размещение средств на накопительной части карточного счета.

Среди преимуществ — повышенные процентные ставки по депозитам для клиентов, которые получают выплаты пенсии.

Можно будет легко контролировать расходы, подключив информирование о расчетах и выбрав удобный канал: SMS, Viber или Push-оповещения. Подключить сервис информирования можно в приложении "Мобильный Ощад", в чат-боте, отделении банка или через оператора.

Комиссии за обслуживание в Ощадбанке

Военнослужащим, которые выразят желание получать пенсии на карты Ощадбанка, следует знать, что оформление и обслуживание счета в финучреждении бесплатное.

В учреждениях и банкоматах Ощадбанка для пенсионеров за выдачу наличных не снимается комиссия. Снятие наличных в сети банкоматов других украинских банков до 10 тыс. грн — бесплатное, а сверх лимита — 1,0% и дополнительно 5 грн.

Комиссии за снятие наличных. Источник: Ощадбанк

Напомним, Ощадбанк планирует обновить размер комиссии за снятие и переводы с карт по тарифному пакету "MORE". С июня текущего года он будет равен от 0,5% до 2% от суммы.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке назвали условия безопасного пользования чат-ботами. В финучреждении уточнили, какие именно ошибки грозят для клиентов стать жертвами мошенничеств.