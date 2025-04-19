В Ощадбанку уточнили нюанси процедури перевипуску картки — подробиці

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "Ощадбанку" пояснили деякі деталі перевипуску зарплатних карток. Зокрема, відомо, які необхідні документи для цього та скільки триває відповідна процедура.

Про це представники Ощадбанку повідомили у соцмережі Facebook.

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Як відомо, у разі завершення терміну дії картки клієнти мають право на її безплатний перевипуск. Деякі українці попросили банк уточнити, що потрібно для відповідної процедури та скільки забере часу надходження нової картки.

"Підкажіть, будь ласка, які документи потрібно надати у відділення банку для перевипуску картки Ощад (зарплатна)? І протягом якого терміну буде готова нова картка для отримання?", — йдеться у зверненні.

Представники Ощадбанку повідомили, що тривалість всього процесу становить два тижні, а з документів при собі потрібно мати лише паспорт та ідентифікаційний код.

"Термін випуску та доставки картки до відділення складає 14 днів. Для перевипуску потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний номер", — йдеться у поясненні.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Що треба знати про термін дії карток

У квітні держфінустанова вкотре продовжила термін дії старих банківських карток для зручності клієнтів. Йдеться про картки, термін яких добіг кінця на початку повномасштабної війни, тобто з лютого 2022 року.

Процедура пролонгування відбулась автоматично. Всі старі картки залишатимуться актуальними до 31 грудня 2025 року.

Українцям буде доступна більшість фінансових операцій:

розрахунок у торгівельних мережах;

зняття готівкових коштів у банкоматах.

Водночас, якщо клієнт отримає повідомлення від банку про те, що дію картки не продовжать на новий термін, то необхідно звернутися до відділення для перевипуску.

Також у разі виявлення проблем громадяни можуть здійснювати оплату через "Ощад24" завдяки віртуальній картці.

Всі деталі за карткою можна уточнити, звернувшись з фінансового номера телефону за таким контактом: (044) 247−84−18.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку у квітні 2025 року оновили тарифи на деякі фінансові операції. В основному нові правила торкнулись корпоративних клієнтів, тоді як більшість послуг доступна за старими правилами.

Також в застосунку "Ощад24" не завжди є можливість здійснити оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Йдеться про випадки, коли необхідно ввести довільні реквізити.