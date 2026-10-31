Картка ПриватБанку на тлі комп'ютера. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" буде відкривати окремі карткові рахунки за зверненням клієнтів віком від 40 років. На картки зарахують виплату в розмірі 2 000 грн у рамках державної програми допомоги на оплату профілактичних медичних обстежень.

Про те, як можна отримати кошти наступного місяця, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає допомога для клієнтів ПриватБанку

У листопаді в Україні продовжиться дія державної соціальної програми "Скринінг здоров’я 40+". Ініціатива передбачає надання громадянам, які досягли 40-річного віку, можливості пройти комплексний профілактичний огляд у медзакладах на безоплатній основі.

Для клієнтів державного банку надалі доступна опція з оформлення цільової допомоги на проходження медобстеження. Зазначені безготівкові кошти нарахують на спеціальні рахунки. Отримати їх дозволяється раз на рік.

У рамках відповідної ініціативи, розробленої для завчасного виявлення найпоширеніших хвороб серед українців старшого віку, передбачається перевірка організму на наявність таких порушень:

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Патологій кровообігу; Ендокринних порушень (діабет); Ментальних розладів.

Ті, хто досягне сорокаріччя у листопаді 2026 року також зможуть розраховувати на отримання грошової допомоги.

Як отримати допомогу на спецкартки в ПриватБанку

Якщо українці відповідають вимогам програми, то можуть у листопаді звернутися до ПриватБанку для відкриття спеціальної картки, куди нарахують державні кошти.

Для відповідної процедури передбачили два варіанти для надання запиту: дистанційно чи через банківське відділення. ПриватБанк може видати за бажанням фізичну картку, також її цифровий аналог можна відкрити у застосунку.

Зокрема, для онлайн-формату нарахування коштів знадобиться:

Смартфон із безконтактним модулем (NFC);

Державний електронний сервіс "Дія";

Цифрове посвідчення особи (ID-картка).

Зокрема, громадяни похилого віку, які не використовують сучасні гаджети, можуть звернутися до відділення для відкриття пластикової картки.

Після отримання картки потрібно буде звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) та подати заяву для надання допомоги.

Виплати матимуть цільове призначення, а тому використати їх можна буде тільки проведення обстеження в медичних закладах, зареєстрованих в програмі Міністерства охорони здоров'я з такими кодами діяльності: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

Використати кошти у вигляді готівки з таких карток також буде неможливо. Заборонені і перекази на інші рахунки. Гроші необхідно використати упродовж двох місяців після надходження на картку. Якщо в цей термін не вкластися, то кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

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