Чоловік похилого віку біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року діятимуть окремі умови обслуговування пенсійних рахунків у держфінустанові "ПриватБанк". Для власників карток, куди надходять соціальні виплати, надалі збережуть пільгові умови, знижки та різні фінансові вигоди. Водночас наступного місяця передбачені певні обмеження.

Про те, які будуть правила для пенсіонерів, розповідає видання Новини.LIVE.

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Умови для пенсійних карток у ПриватБанку у листопаді

Згідно з інформацією держбанку, щодо тарифів та комісій для пенсійних карток, то у листопаді надалі діятимуть особливі правила. Деякі послуги не передбачатимуть фінансових стягнень, а деякі перебуватимуть на мінімальному рівні. Окрім того, для клієнтів похилого віку будуть доступні різноманітні вигідні пропозиції та знижки.

Очікуються такі умови для карток для виплат:

Безкоштовні операції щодо зарахування пенсійних коштів від Пенсійного фонду; Відсутність комісій під час зняття готівки в усіх банкоматах в країні; Не передбачені тарифи на перекази коштів на картки Універсальна, Універсальна Gold або цифрові картки; Відсутня комісія за сплату комунальних послуг у "Приват24" з картки для виплат (до 5 000 грн та до 15 платежів).

У листопаді клієнти зможуть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку з лімітом до 20 000 грн упродовж трьох годин.

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Перекази на картки залежно від групи ризику матимуть такі ліміти:

Для низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн за місяць;

Для високої групи ризику — до 50 000 грн за місяць.

Якщо потрібно буде переказати більше, то треба буде надати банку документи в е-формі, які підтвердять доходи.

Оформлення пенсійних карт у ПриватБанку

Клієнти можуть отримувати пенсійні виплати через ПриватБанк. Зокрема, дозволяється перевести їх з інших банків чи пошти. Така процедура не передбачає плати, а комісія у 100 грн стягується лише після вичерпання ліміту на надання шести карток за рік. Клієнти можуть вибрати доступні картки двох платіжних систем з терміном дії на чотири роки: Visa або Mastercard.

Така послуга доступна в усіх відділеннях у максимально спрощеному форматі: на оформлення пенсії піде до 20 хвилин. Банк сам передасть пакет документів до ПФУ.

Клієнт лише має надати:

паспорт громадянина/ID-картку;

ідентифікаційний код;

номер телефон, щоб зробити фінансовим та відкрити застосунок "Приват24".

Валютні ліміти у ПриватБанку у листопаді

Згідно з чинними правилами Національного банку, передбачені такі ліміти на операції з валютою:

До 200 000 грн на місяць — на купівлю іноземної валюти безготівково;

До 200 000 грн за добу — на зняття готівки з валютних рахунків в країні та за її межами;

До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном гривневими картами;

До 200 000 грн за місяць — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази);

До 500 000 грн на місяць — на розрахунки за оренду житла за межами країни;

До 140 000 грн за місяць — на зняття готівки за кордоном з корпоративних платіжних карток;

До 400 000 грн за місяць — на розрахунки за кордоном корпоративними картками, відкритими у гривні.

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