Карта ПриватБанка на фоне компьютера. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" будет открывать отдельные карточные счета по обращению клиентов в возрасте от 40 лет. На карты будет зачислена выплата в размере 2 000 грн в рамках государственной программы помощи на оплату профилактических медицинских обследований.

О том, как можно получить средства в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает помощь для клиентов ПриватБанка

В ноябре в Украине продолжится действие государственной социальной программы "Скрининг здоровья 40+". Инициатива предусматривает предоставление гражданам, достигшим 40-летнего возраста, возможности пройти комплексный профилактический осмотр в медицинских учреждениях на безвозмездной основе.

Для клиентов государственного банка по-прежнему доступна опция оформления целевой помощи на прохождение медобследования. Указанные безналичные средства будут зачислены на специальные счета. Получать их разрешается один раз в год.

В рамках соответствующей инициативы, разработанной для своевременного выявления наиболее распространенных заболеваний среди украинцев старшего возраста, предусматривается проверка организма на наличие следующих нарушений:

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патологий кровообращения; Эндокринных нарушений (диабет); Психических расстройств.

Те, кто достигнет сорокалетнего возраста в ноябре 2026 года, также смогут рассчитывать на получение денежной помощи.

Как получить помощь на специальные карты в ПриватБанке

Если украинцы соответствуют требованиям программы, то в ноябре могут обратиться в ПриватБанк для открытия специальной карты, на которую будут зачислены государственные средства.

Для этой процедуры предусмотрены два варианта подачи заявки: дистанционно или через банковское отделение. ПриватБанк может выдать по желанию физическую карту, а также её цифровой аналог можно открыть в приложении.

В частности, для онлайн-формата начисления средств понадобится:

Смартфон с бесконтактным модулем (NFC);

Государственный электронный сервис «Дия»;

Цифровое удостоверение личности (ID-карта).

В частности, пожилые граждане, которые не пользуются современными гаджетами, могут обратиться в отделение для оформления пластиковой карты.

После получения карты необходимо будет обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и подать заявление на получение помощи.

Выплаты будут иметь целевое назначение, поэтому использовать их можно будет только для прохождения обследования в медицинских учреждениях, зарегистрированных в программе Министерства здравоохранения с такими кодами деятельности: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

Использовать средства в виде наличных с таких карт также будет невозможно. Запрещены и переводы на другие счета. Деньги необходимо использовать в течение двух месяцев после поступления на карту. Если в этот срок не уложиться, то средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

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