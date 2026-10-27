Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" запустив в Україні унікальну послугу "АвтоКлік", що передбачає можливість оформлення кредиту на транспорт онлайн. Відповідний сервіс не має аналогів на ринку. Зокрема, серед переваг — попереднє рішення банку можна отримати за близько 5 хвилин.

Про це свідчить інформація на сайті банку, передають Новини.LIVE.

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Що варто знати про онлайн-кредит на авто у ПриватБанку

Раніше оформлення кредиту на купівлю автомобіля в Україні було можливе тільки у відділенні банку, а в жовтні 2026 року стало доступним онлайн за кілька кліків у застосунку "Приват24".

З-поміж переваг послуги "АвтоКлік" для клієнтів:

Подати заявку на оформлення кредиту можна у "Приват24", вибравши марку та модель авто: одразу стане доступний прозорий розрахунок, де буде вказана сума платежу, страхування та податки. Отримати попереднє рішення банку можна за близько 5 хвилин. Після отриманого погодження від банку буде достатньо підписати документи в смартфоні через SmartID. Можливість сплатити аванс, комісію та КАСКО у застосунку. Для цього потрібно лише вибрати страхову компанію та тариф. Клієнт сам зможе вирішити: оплачувати страховку одразу чи додати у щомісячний платіж, щоб зменшити навантаження на бюджет.

Відповідну процедуру можна пройти будь-де: обираючи авто на онлайн-складі, в автоцентрі чи в себе удома, пояснюють у банку.

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Як зазначають у банку, партнерами за програмою "АвтоКлік" виступають наступні автомобільні салони:

Автопасаж Jeep;

Автопасаж Peugeot;

Автоград Mitsubishi;

Winner Automotive MG;

НІКО Автоальянс Mitsubishi;

НІКО Автоальянс Nissan;

ЮМЕ Авто Honda;

ЮМЕ Авто Honda Civic;

Ауді Центр ВІПОС.

Як отримати авто в кредит через "АвтоКлік"

Згідно з правилами, передусім клієнт повинен вибрати автомобіль та умови. Для цього потрібно знайти кредитну програму в застосунку "Приват24" або авто на онлайн-складі партнерів. Після цього потрібно вказати ціну авто, термін дії кредиту, зручний аванс та дочекатися на попереднє рішення банку.

Далі необхідно оформити придбання авто в салоні. Якщо транспорт з онлайн-складу, то дані передадуть у "Приват24" автоматично, якщо ж ні — то необхідно буде завантажити рахунок-фактуру з автосалону.

Після цього залишиться підписати договір купівлі-продажу з автосалоном. При цьому перший внесок і додаткові платежі можна одразу здійснити в застосунку.

Підписати кредитний договір і страховку можна в смартфоні за допомогою SmartID.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що, згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова може почати перевірку на предмет законності коштів та блокувати рахунки після надходження значних сум навіть із законних джерел. У ПриватБанку оприлюднили список документів, що підтвердять доходи. Зокрема, у разі надходження на рахунки коштів за депозитами у банк потрібно надати документи про їх первинне походження.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку пояснили, як скасувати щомісячні списання коштів за сервіси, якими не користуються клієнти. Банк не наділений правом одноосібно відміняти такі платежі. Через це ініціаторами розірвання угод повинні виступати користувачі.