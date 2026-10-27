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Головна Фінанси У Приват24 з'явився унікальний сервіс: кому доступний

У Приват24 з'явився унікальний сервіс: кому доступний

Ua ru
27 жовтня 2026 07:01
ПриватБанк запустив в Україні унікальну послугу АвтоКлік: як працює Новини.LIVE
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" запустив в Україні унікальну послугу "АвтоКлік", що передбачає можливість оформлення кредиту на транспорт онлайн. Відповідний сервіс не має аналогів на ринку. Зокрема, серед переваг — попереднє рішення банку можна отримати за близько 5 хвилин.

Про це свідчить інформація на сайті банку, передають Новини.LIVE.

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Що варто знати про онлайн-кредит на авто у ПриватБанку

Раніше оформлення кредиту на купівлю автомобіля в Україні було можливе тільки у відділенні банку, а в жовтні 2026 року стало доступним онлайн за кілька кліків у застосунку "Приват24".

З-поміж переваг послуги "АвтоКлік" для клієнтів:

  1. Подати заявку на оформлення кредиту можна у "Приват24", вибравши марку та модель авто: одразу стане доступний прозорий розрахунок, де буде вказана сума платежу, страхування та податки. 
  2. Отримати попереднє рішення банку можна за близько 5 хвилин. Після отриманого погодження від банку буде достатньо підписати документи в смартфоні через SmartID.
  3. Можливість сплатити аванс, комісію та КАСКО у застосунку. Для цього потрібно лише вибрати страхову компанію та тариф. Клієнт сам зможе вирішити: оплачувати страховку одразу чи додати у щомісячний платіж, щоб зменшити навантаження на бюджет.

Відповідну процедуру можна пройти будь-де: обираючи авто на онлайн-складі, в автоцентрі чи в себе удома, пояснюють у банку.

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Доступні автосалони у новій опції ПриватБанку

Як зазначають у банку, партнерами за програмою "АвтоКлік" виступають наступні автомобільні салони:

  • Автопасаж Jeep;
  • Автопасаж Peugeot;
  • Автоград Mitsubishi;
  • Winner Automotive MG;
  • НІКО Автоальянс Mitsubishi;
  • НІКО Автоальянс Nissan;
  • ЮМЕ Авто Honda;
  • ЮМЕ Авто Honda Civic;
  • Ауді Центр ВІПОС.

Як отримати авто в кредит через "АвтоКлік"

Згідно з правилами, передусім клієнт повинен вибрати автомобіль та умови. Для цього потрібно знайти кредитну програму в застосунку "Приват24" або авто на онлайн-складі партнерів. Після цього потрібно вказати ціну авто, термін дії кредиту, зручний аванс та дочекатися на попереднє рішення банку.

Далі необхідно оформити придбання авто в салоні. Якщо транспорт з онлайн-складу, то дані передадуть у "Приват24" автоматично, якщо ж ні — то необхідно буде завантажити рахунок-фактуру з автосалону. 

Після цього залишиться підписати договір купівлі-продажу з автосалоном. При цьому перший внесок і додаткові платежі можна одразу здійснити в застосунку.

Підписати кредитний договір і страховку можна в смартфоні за допомогою SmartID. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що, згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова може почати перевірку на предмет законності коштів та блокувати рахунки після надходження значних сум навіть із законних джерел. У ПриватБанку оприлюднили список документів, що підтвердять доходи. Зокрема, у разі надходження на рахунки коштів за депозитами у банк потрібно надати документи про їх первинне походження. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку пояснили, як скасувати щомісячні списання коштів за сервіси, якими не користуються клієнти. Банк не наділений правом одноосібно відміняти такі платежі. Через це ініціаторами розірвання угод повинні виступати користувачі.  

ПриватБанк авто банки гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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