У Приват24 з'явився унікальний сервіс: кому доступний
Державний "ПриватБанк" запустив в Україні унікальну послугу "АвтоКлік", що передбачає можливість оформлення кредиту на транспорт онлайн. Відповідний сервіс не має аналогів на ринку. Зокрема, серед переваг — попереднє рішення банку можна отримати за близько 5 хвилин.
Про це свідчить інформація на сайті банку, передають Новини.LIVE.
Що варто знати про онлайн-кредит на авто у ПриватБанку
Раніше оформлення кредиту на купівлю автомобіля в Україні було можливе тільки у відділенні банку, а в жовтні 2026 року стало доступним онлайн за кілька кліків у застосунку "Приват24".
З-поміж переваг послуги "АвтоКлік" для клієнтів:
- Подати заявку на оформлення кредиту можна у "Приват24", вибравши марку та модель авто: одразу стане доступний прозорий розрахунок, де буде вказана сума платежу, страхування та податки.
- Отримати попереднє рішення банку можна за близько 5 хвилин. Після отриманого погодження від банку буде достатньо підписати документи в смартфоні через SmartID.
- Можливість сплатити аванс, комісію та КАСКО у застосунку. Для цього потрібно лише вибрати страхову компанію та тариф. Клієнт сам зможе вирішити: оплачувати страховку одразу чи додати у щомісячний платіж, щоб зменшити навантаження на бюджет.
Відповідну процедуру можна пройти будь-де: обираючи авто на онлайн-складі, в автоцентрі чи в себе удома, пояснюють у банку.
Доступні автосалони у новій опції ПриватБанку
Як зазначають у банку, партнерами за програмою "АвтоКлік" виступають наступні автомобільні салони:
- Автопасаж Jeep;
- Автопасаж Peugeot;
- Автоград Mitsubishi;
- Winner Automotive MG;
- НІКО Автоальянс Mitsubishi;
- НІКО Автоальянс Nissan;
- ЮМЕ Авто Honda;
- ЮМЕ Авто Honda Civic;
- Ауді Центр ВІПОС.
Як отримати авто в кредит через "АвтоКлік"
Згідно з правилами, передусім клієнт повинен вибрати автомобіль та умови. Для цього потрібно знайти кредитну програму в застосунку "Приват24" або авто на онлайн-складі партнерів. Після цього потрібно вказати ціну авто, термін дії кредиту, зручний аванс та дочекатися на попереднє рішення банку.
Далі необхідно оформити придбання авто в салоні. Якщо транспорт з онлайн-складу, то дані передадуть у "Приват24" автоматично, якщо ж ні — то необхідно буде завантажити рахунок-фактуру з автосалону.
Після цього залишиться підписати договір купівлі-продажу з автосалоном. При цьому перший внесок і додаткові платежі можна одразу здійснити в застосунку.
Підписати кредитний договір і страховку можна в смартфоні за допомогою SmartID.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що, згідно з інформацією ПриватБанку, фінустанова може почати перевірку на предмет законності коштів та блокувати рахунки після надходження значних сум навіть із законних джерел. У ПриватБанку оприлюднили список документів, що підтвердять доходи. Зокрема, у разі надходження на рахунки коштів за депозитами у банк потрібно надати документи про їх первинне походження.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку пояснили, як скасувати щомісячні списання коштів за сервіси, якими не користуються клієнти. Банк не наділений правом одноосібно відміняти такі платежі. Через це ініціаторами розірвання угод повинні виступати користувачі.