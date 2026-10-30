Картка ПриватБанку на тлі телефону. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" є можливість отримати грошові компенсації за просту оплату товарів карткою банку офлайн або онлайн в одній з мереж продовольчих супермаркетів. Очікується, що максимальна сума знижки може сягати 200 грн.



Про те, за яких умов клієнти можуть розраховувати на економію, розповідають Новини.LIVE.

За яких обставин ПриватБанк нарахує компенсацію

Згідно з чинними умовами, клієнти можуть отримувати миттєві компенсації під час купівлі товарів, якщо активують спеціальні підписки.

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Зокрема, громадянам рекомендують активувати підписку "Приват Pro" та "Спільна Pro", що передбачає щомісячні спеціальні пропозиції від партнера банку "Сільпо" із вигодами, що перевищать вартість підписок.

Така пропозиція буде актуальна для тих, хто часто користується відповідною торговою точкою. Згідно з правилами, клієнтам гарантують:

5% знижки на купівлю товарів в "Сільпо" карткою Привату — максимально можна заощадити 200 грн.

Як клієнти ПриватБанку можуть отримати компенсації

За даними банку, активувати вигідну пропозицію та почати отримувати компенсації можна за кілька кроків у застосунку "Приват24". А саме:

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Необхідно зайти у свій профіль;

Відкрити "Підписки";

Натиснути на пункт "Активуйте вигоди — Сільпо".

Потрібно мати застосунок "Сільпо", де треба створити акаунт "Власний Рахунок". Важливо вказати один і той же номер телефону у банку та в "Сільпо".

Також можна скористатися знижкою від ПриватБанку на "Каву з круасаном". Для цього треба:

Замовити у магазині "Сільпо" каву та мигдалевий круасан;

Відсканувати QR-код через застосунок "Сільпо" на касі/самокасі;

Оплатити картою Привату;

Отримати миттєву знижку в 1 грн за кожен товар.

Для можливості отримання "Знижки на товари" до 200 грн необхідні такі дії:

Обрати товари (онлайн чи офлайн);

Сканувати QR-код через застосунок "Сільпо" на касі перед оплатою;

Якщо купувати онлайн, то вказати номер телефону, прив’язаного до "Власного Рахунку";

Оплатити картою ПриватБанку.

Персональну знижку нарахують автоматично. Проте слід розуміти, що вона не поширюється на:

акційні товари;

сертифікати;

тютюнові вироби/аксесуари до них;

доставку LOKO;

онлайн-замовлення через кур’єра.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які діятимуть умови для пенсійних карт у ПриватБанку у листопаді. Тарифи та комісії надалі будуть пільгові: деякі послуги не передбачатимуть оплати, а деякі коштуватимуть мінімально. Також для людей похилого віку будуть доступні різні вигідні пропозиції та знижки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у держбанку додали у застосунок "Приват24" відкритий банкінг. Йдеться про сервіс, що гарантуватиме зручне управління грошима на різних рахунках. Зокрема, можна додати інші банки та бачити всі баланси та операції. Зараз доступні рахунки чотирьох банків.