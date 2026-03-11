Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплата "страхових" клієнтам ПриватБанку — які проблеми чекають

Виплата "страхових" клієнтам ПриватБанку — які проблеми чекають

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 07:01
Страхування у ПриватБанку — які бувають проблеми з виплатами клієнтам
Картка, банківська установа. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" повідомляють, що страхові продукти компаній, які пропонує фінустанова, фактично не виконують своїх зобов’язань. За їхніми словами, такі фірми знаходять причини, щоб не здійснювати виплати за страховими випадками, тоді як громадяни справно роблять щомісячні внески.

Про це інформує видання Новини.LIVE, посилаючись на портал Мінфін, де клієнти залишають відгуки про роботу банків.

Реклама
Читайте також:

Ситуація з виплатою страхових клієнту ПриватБанку

В одному з повідомлень клієнт розповів, що в лютому на тлі проблем з опаленням та водопостачанням у нього виник страховий випадок — квартиру було повністю залито водою з вини третіх осіб. Унаслідок цього було пошкоджено багато речей, меблі, техніку та внутрішнє оздоблення оселі. 

У чоловіка страхування квартири було оформлено через ПриватБанк в одній зі страхових компаній. Він надав всі необхідні документи, офіційний акт ЖЕКу про залиття квартири, фото- та відеодокази, підтвердження масштабу пошкоджень. Попри це, страхова фірма відмовила у виплаті відшкодування.

"Вважаю неприйнятним те, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам страхові продукти компаній, які фактично не виконують своїх зобов’язань і шукають будь-які причини, щоб не здійснювати виплати за страховими випадками. У результаті клієнти сумлінно сплачують страхові платежі, але коли трапляється реальна проблема — залишаються сам на сам зі своїми збитками", — йдеться у зверненні.

На порталі інші громадяни теж повідомили, що зіткнулися з подібними ситуаціями. Також такі компанії можуть відмовити у виплати коштів не лише з комунальними проблемами, а й за станом здоров'я у разі потрапляння до лікарні. Вони оперують чітко визначеними списками страхових випадків.

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Добровільне страхування від ПриватБанку

За інформацією фінустанови, страхування є повністю добровільним. Банк може лише запропонувати таку послугу, однак тільки клієнт вирішує: скористатися нею чи відмовитися.

Зокрема, у банку діє альтернативна страхова програма "Захисничка", що передбачає певні переваги над звичайним страхуванням. Громадяни можуть самі вирішувати, скільки та коли платити внески, а також вказати суму покриття.

Така програма розрахована на тих, хто хотів би почати з невеликих внесків, поступово нарощуючи страхову суму без навантаження на власний бюджет.

Початковий внесок може становити від 1 до 5 грн, а максимальна страхова сума — 300 тис. грн.

Як почати робити невеликі внески у "Приват24"

Долучитися до страхової програми "Захисничка" можна через "Приват24". Для цього потрібно:

  • зайти в меню застосунку;
  • вибрати пункт "Ще";
  • перейти в розділ "Страхування";
  • обрати "Захисничка".

За повідомленням банку, "Захисничка" може стати економним доповненням до будь-якого договору страхування життя та здоров’я клієнта.

Раніше ми писали, що клієнтів ПриватБанк може дезінформувати про наявну суму коштів на рахунку у застосунку. У банку пояснили, чому можуть виникати такі розбіжності. 

Також ми розповідали, що навесні на операції з готівковими коштами у ПриватБанку встановлені обмеження. Лімітовані суми різняться залежно від каналу зняття коштів в Україні та за кордоном.

ПриватБанк гроші банки страхування банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації