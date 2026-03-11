Страхование в ПриватБанке — какие проблемы могут иметь клиенты

Карта, банковское учреждение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой невыполнения обязательств со стороны страховых компаний, которые предлагает финучреждение. По их словам, такие фирмы находят причины, чтобы не осуществлять выплаты по страховым случаям, тогда как граждане исправно делают ежемесячные взносы.

Об этом информирует издание Новини.LIVE, ссылаясь на портал Минфин, где клиенты оставляют отзывы о работе банков.

Ситуация с выплатой страховых клиенту ПриватБанка

В одном из сообщений клиент рассказал, что в феврале на фоне проблем с отоплением и водоснабжением у него возник страховой случай — квартира была полностью залита водой по вине третьих лиц. В результате было повреждено много вещей, мебель, техника и внутренняя отделка дома.

У мужчины страхование квартиры было оформлено через ПриватБанк в одной из страховых компаний. Он предоставил все необходимые документы, официальный акт ЖЭКа о затоплении квартиры, фото- и видеодоказательства, подтверждение масштаба повреждений. Несмотря на это, страховая фирма отказала в выплате возмещения.

"Считаю неприемлемым то, что ПриватБанк предлагает своим клиентам страховые продукты компаний, которые фактически не выполняют своих обязательств и ищут любые причины, чтобы не осуществлять выплаты по страховым случаям. В результате клиенты добросовестно платят страховые платежи, но когда случается реальная проблема — остаются один на один со своими убытками", — говорится в обращении.

На портале другие граждане тоже сообщили, что столкнулись с подобными ситуациями. Также такие компании могут отказать в выплате средств не только с коммунальными проблемами, но и по состоянию здоровья в случае попадания в больницу. Они оперируют четко определенными списками страховых случаев.

Добровольное страхование от ПриватБанка

По информации финучреждения, страхование является полностью добровольным. Банк может лишь предложить такую услугу, однако только клиент решает: воспользоваться ею или отказаться.

В частности, в банке действует альтернативная страховая программа "Захисничка", предусматривающая определенные преимущества над обычным страхованием. Граждане могут сами решать, сколько и когда платить взносы, а также указать сумму покрытия.

Такая программа рассчитана на тех, кто хотел бы начать с небольших взносов, постепенно наращивая страховую сумму без нагрузки на собственный бюджет.

Начальный взнос может составлять от 1 до 5 грн, а максимальная страховая сумма — 300 тыс. грн.

Как начать делать небольшие взносы в "Приват24"

Присоединиться к страховой программе "Захисничка" можно через "Приват24". Для этого нужно:

зайти в меню приложения;

выбрать пункт "Еще";

перейти в раздел "Страхование";

выбрать "Захисничка".

По сообщению банка, "Захисничка" может стать экономным дополнением к любому договору страхования жизни и здоровья клиента.

