ПриватБанк змінить правила переказів з картки на картку — дата

З 5 квітня 2026 року для деяких клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" зміняться умови для міжнародних переказів з картками Mastercard. За здійснення таких операцій банк більше не нараховуватиме компенсації, передбачені на період дії спеціальної пропозиції.

Що треба знати про перекази у ПриватБанку

За оприлюдненими даними, клієнти держфінустанови не зможуть претендувати на нарахування щомісячного кешбеку за здійснення міжнародних переказів з картками Mastercard. Останній розіграш грошових призів серед учасників акційної програми проведуть у квітні 2026 року.

Водночас, перекази, зроблені протягом березня, дадуть шанс стати власником призу у розмірі від 250 до 50 тис. грн, а також суперпризу у 100 тис. грн, який розіграють наприкінці програми.

"Здійснюйте міжнародні P2P-перекази в Приват24 за зниженим тарифом від 1% і перетворюйте кожен переказ на шанс виграти кешбек. Кожен міжнародний P2P-переказ із карткою Mastercard від ПриватБанку автоматично бере участь у розіграші", — йдеться у повідомленні.

При цьому не передбачається обмежень на загальний розмір кешбеку, на який матиме право один учасник за період дії програми.

Як скористатися вигідними умовами переказів

За інформацією фінустанови, клієнти можуть взяти участь у розіграші фінансової вигоди, дотримавшись кількох правил під час здійснення міжнародного переказу з картки на картку:

Необхідно бути повнолітнім клієнтом; Мати ідентифікаційний код; Бути власником активної картки Mastercard від ПриватБанку (карта для виплат/Універсальна/Універсальна Gold/преміальні карти); Отримати чи відправити міжнародний р2р-переказ на чи з карти Mastercard.

За правилами, всі міжнародні перекази автоматично візьмуть участь у розіграші компенсацій.

Інші нюанси для переказів у "Приват24"

Як зазначили у банку, здійснити міжнародний переказ дозволяється виключно з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Сума може становити навіть 1 долар чи 1 євро (в еквіваленті), а максимальний розмір може сягати 100 тис. грн (еквівалент).

Зокрема, клієнти банку можуть придбати валюту для переказу на закордонну карту Mastercard у "Приват24" в режимі онлайн.

Для цього треба мати валютну карту Mastercard у гаманці, а за відсутності — дистанційно відкрити валютну Digital картку.

Які діють тарифи на перекази у ПриватБанку

Клієнти можуть здійснювати міжнародні перекази з картою Mastercard у застосунку чи на порталі "Приват24" за зниженим тарифом. Передбачені такі комісії:

в 1% замість 1,5% — за переказ з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard від Привату;

в 1% замість 2% — з валютної карти Mastercard на закордонну карту Mastercard (мінімум 50 грн).

