Перекази у Приват24 — з якими проблемами з перерахованими коштами зіткнулися клієнти

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому за наявності коштів на рахунку система може вказувати на недостатні суми для переказів. З такою проблемою зіткнулися деякі клієнти банківської установи.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Проблема з перерахованими коштами у "Приват24"

Як зазначив один із клієнтів банку, він здійснив перекази між своїми картками у мобільному застосунку "Приват24". Однак, коли хотів відправити щойно отриману суму, система поінформувала про недостатній обсяг коштів.

"Перевів в застосунку зі своєї карти 1 на свою карту 2. Через 5 хвилин переводжу ту ж суму з карти 2 на карту 1 — пише, не вистачає коштів! Треба постійно перезаходити в застосунок, щоб оновлювався баланс по картках!", — йдеться у повідомленні.

Пояснення ПриватБанку

Як зазначив представник держфінустанови, у разі здійснення переказу коштів у застосунку варто не поспішати. Те, що система не бачить достатньої суми для переказу, говорить про те, що просто не встиг оновитися баланс.

Для того, щоб оновити інформацію у застосунку, необхідно:

зачекати кілька хвилин після переказу;

свайпнути в ньому вниз для оновлення інформації.

"Можливо не оновився баланс, для цього потрібна хоч хвилинка. І перезаходити не потрібно, просто зробіть свайп вниз, щоб інформація оновилась і виконуйте необхідну операцію", — пояснили у банку.

Що ще треба знати про перекази у ПриватБанку

Клієнти можуть отримати кешбек за здійснення міжнародних переказів через мобільний застосунок "Приват24". Такі фінансові вигоди доступні власникам карт Mastercard.

Будь-який міжнародний переказ автоматично долучиться до розіграшу кешбеку від 250 до 50 тис. грн у лютому. Також можна стати власником суперпризу у 100 тис. грн.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку деякі клієнти повинні перевипустити пластикові картки. Якщо термін дії у них завершився, то ними можна буде не скрізь виконувати операції, попри продовження дії.

Ще повідомляли, що клієнти ПриватБанку можуть платити менше за деякі міжнародні перекази. У фінустанові попередили, що знижені тарифи будуть актуальні до кінця березня цього року.