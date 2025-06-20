Грошове забезпечення в ЗСУ — нюанси нарахування премій військовим у 2025 році

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українським військовослужбовцям, окрім основного посадового окладу, надбавок та доплат, передбачене призначення премій. Така виплата вважається додатковим видом винагороди, виплачується щомісячно, однак в деяких випадках її нарахування є неприпустимим.

Питання порядку надання премій в ЗСУ регулює наказ №260 Міністерства оборони України.

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Правила нарахування премій військовим у 2025 році

Згідно з розділом 16 наказу "Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", командирів військових частин та підрозділів Збройних сил наділено правом встановлювати щомісячні премії для військових, окрім тих, хто несе строкову службу.

Розміри щомісячних премій встановлює очільник Міністерства оборони для різних категорій військових. Мінімальна виплата має становити 10% від посадового окладу військового. Тоді як суми посадових окладів різняться залежно від військового звання.

За правилами, премію мають нараховувати щомісяця на основі наказу командира підрозділу, виданого до 5 числа кожного місяця, що йде наступним за місяцем преміювання. Виплата призначається з огляду на:

військову дисципліну;

наявність дисциплінарних стягнень;

показники виконання обов’язків.

Коли загрожує зменшення суми чи позбавлення премії в ЗСУ

Суму премії можуть урізати або й зовсім її позбавити військових. Зменшити розмір виплати можуть за таких умов:

через догану, оголошену письмовим наказом командира, — 90% від суми премії;

через сувору догану, оголошену письмовим наказом, — 80% від суми премії;

через оголошення двох доган — 60%;

через наявність трьох доган — 50%.

Також військовослужбовців можуть повністю позбавити премії, зокрема, за невихід на службу без поважних причин, за вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин на території військової частини у будь-який час. Окрім того, втратити премії можна, якщо військовий став фігурантом кримінальних справ.

Проте заборонено не виплачувати премію військовим або зменшувати її кілька місяців поспіль за одне й те ж порушення.

Раніше ми розповідали, що у липні в українській армії зросте грошове забезпечення. На виплати наступного місяця чекає індексація.

Також повідомлялося, що в Україні зміниться порядок виплат грошової компенсації за оренду житла для військових та осіб, які захищали країну.