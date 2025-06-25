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Выплата премий на госслужбе по-новому — что изменилось

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Дата публикации 25 июня 2025 14:30
Зарплаты госслужащих — как изменились правила начисления премий
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что известно о новых правилах выплат премий госслужащим Когда должны выплачивать различные виды премий на госслужбе

В Украине государственным служащим начнут выплачивать премии по новым правилам. В частности, суммарно вознаграждение таких работников не сможет превышать 30% фонда от суммы заработной платы за год.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Что известно о новых правилах выплат премий госслужащим

Как известно, в 2025 году правительство обновило процедуру оплаты труда граждан на госслужбе по классификации должностей. В частности, утвердило новые размеры надбавок к окладам за ранги государственных служащих.

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Как отмечают в ведомстве, с 20 июня вступило в законную силу "Типовое положение о премировании госслужащих в госорганах, которые провели классификацию должностей госслужбы, их аппаратах (секретариатах)".

Согласно нормам, государственным служащим могут устанавливать такие премиальные вознаграждения:

  • по результатам ежегодной оценки служебной деятельности;
  • по итогу месяца или квартала.

Объем фонда премирования государственного органа должен быть установлен с долей в 20% от объема общего фонда должностных окладов за весь год и в рамках экономии фонда оплаты труда сотрудников.

Размеры премиальных вознаграждений госслужащих не могут превышать:

  • в случае месячной премии — 30% размера должностного оклада за отработанное время за месяц, за который ее выплачивают;
  • в случае квартальной премии — 90% размера оклада в течение соответствующего квартала.

Общий размер премиального вознаграждения, на который может рассчитывать работник на государственной службе за год, не будет превышать четверти фонда его постоянной годовой зарплаты, куда входят:

  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавка за ранг государственного служащего.

Когда должны выплачивать различные виды премий на госслужбе

Предусмотрены конкретные сроки для выплаты премий работникам на государственной службе. А именно:

  • месячная премия — не позднее даты начисления заработной платы за месяц, когда она назначена;
  • квартальная премия — не позднее даты выплаты зарплаты за последний месяц квартала, когда будут проводить премирование;
  • годовая премия — по ежегодному оцениванию служебной деятельности не позднее даты выплаты зарплаты за месяц, когда утвердили заключение оценивания, не позднее чем в декабре каждого года.

Ранее мы писали о правилах начисления премий военным в 2025 году. Минимальная выплата должна стартовать от доли в 10% размера должностного оклада военнослужащих.

Также сообщали об индексации заработной платы в июле текущего года. Известно, что выплаты должны осовременить по коэффициенту 4,4%.

зарплаты работа премия деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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