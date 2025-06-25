Зарплаты госслужащих — как изменились правила начисления премий

Выплата премий на госслужбе по-новому — что изменилось
В Украине государственным служащим начнут выплачивать премии по новым правилам. В частности, суммарно вознаграждение таких работников не сможет превышать 30% фонда от суммы заработной платы за год.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
Что известно о новых правилах выплат премий госслужащим
Как известно, в 2025 году правительство обновило процедуру оплаты труда граждан на госслужбе по классификации должностей. В частности, утвердило новые размеры надбавок к окладам за ранги государственных служащих.
Как отмечают в ведомстве, с 20 июня вступило в законную силу "Типовое положение о премировании госслужащих в госорганах, которые провели классификацию должностей госслужбы, их аппаратах (секретариатах)".
Согласно нормам, государственным служащим могут устанавливать такие премиальные вознаграждения:
- по результатам ежегодной оценки служебной деятельности;
- по итогу месяца или квартала.
Объем фонда премирования государственного органа должен быть установлен с долей в 20% от объема общего фонда должностных окладов за весь год и в рамках экономии фонда оплаты труда сотрудников.
Размеры премиальных вознаграждений госслужащих не могут превышать:
- в случае месячной премии — 30% размера должностного оклада за отработанное время за месяц, за который ее выплачивают;
- в случае квартальной премии — 90% размера оклада в течение соответствующего квартала.
Общий размер премиального вознаграждения, на который может рассчитывать работник на государственной службе за год, не будет превышать четверти фонда его постоянной годовой зарплаты, куда входят:
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за ранг государственного служащего.
Когда должны выплачивать различные виды премий на госслужбе
Предусмотрены конкретные сроки для выплаты премий работникам на государственной службе. А именно:
- месячная премия — не позднее даты начисления заработной платы за месяц, когда она назначена;
- квартальная премия — не позднее даты выплаты зарплаты за последний месяц квартала, когда будут проводить премирование;
- годовая премия — по ежегодному оцениванию служебной деятельности не позднее даты выплаты зарплаты за месяц, когда утвердили заключение оценивания, не позднее чем в декабре каждого года.
Ранее мы писали о правилах начисления премий военным в 2025 году. Минимальная выплата должна стартовать от доли в 10% размера должностного оклада военнослужащих.
Также сообщали об индексации заработной платы в июле текущего года. Известно, что выплаты должны осовременить по коэффициенту 4,4%.
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