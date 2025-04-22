ПриватБанк обратился к украинцам относительно получения пенсий на карты

Банковская карта в банкомате. Фото: УНИАН

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как перевести пенсионные выплаты на банковскую карту. Также уточнили другие нюансы, в частности, кому может быть оформлена пенсионная карта и какие нужны документы.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Реклама

Читайте также:

Перевод пенсии на карту ПриватБанка

С вопросом, можно ли перевести пенсию на карту ПриватБанка, если до этого средства поступали через Укрпочту, иногда обращаются сами граждане к банку.

Как отмечают в финучреждении, человек может изменить способ получения средств, даже если давно получает пенсию. Для того, чтобы перевести пенсию с почты на карту, необходимо прийти в ближайшее отделение ПриватБанка.

В отделении сотрудники помогут открыть счет и оформить два вида пенсионной карты:

банковскую карту мгновенного выпуска;

банковскую карту с фото.

Гражданин должен предоставить лишь несколько документов, тогда как остальное сделают специалисты банка, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код.

телефон (чтобы привязать финансовый номер к карте).

Кроме того, нужно будет подписать заявление на перечисление денежных средств. На его основе работники ПФУ изменят реквизиты платежа в своей базе.

Переоформление выплат на банк происходит за одно посещение отделения, однако это займет определенное время. Срок действия карты для выплат пенсии составит четыре года.

"Обычно мы сами передаем заявления в районный пенсионный фонд, однако при желании вы можете сделать это самостоятельно", — сообщают в банке.

Подобным образом гражданин может сменить банк для получения пенсии, то есть есть возможность перейти с обслуживания из любого другого украинского банка в ПриватБанк.

Кому могут оформить пенсионную карту:

пенсионерам по возрасту или страховому стажу работы;

инвалидам, которые получают соцпомощь через ПФУ;

детям, потерявшим родителей/опекунов, которые получали соцпомощь или пенсионные выплаты через Пенсионный фонд;

военным пенсионерам;

гражданам, которые в ближайшие три месяца собираются выйти на пенсию.

Другие нюансы перехода на обслуживание в ПриватБанк

Человек может не закрывать пенсионный счет в другом банке в случае перехода в ПриватБанк.

Так, при получении карты необходимо будет подписать заявление о перечислении денежных средств, которое работники банка передадут в районный Пенсионный фонд. На основе этого заявления специалисты ПФУ изменят реквизиты платежа в своей базе, и пенсию за следующий месяц зачислят уже на банковскую карту ПриватБанка.

Поскольку пенсионные карты выдаются только в гривнах, пополнять их разрешается только через украинский банк. На такой счет родственники не смогут переводить средства из-за рубежа. Для этого надо будет оформить новую карту со счетом в валюте.

Ранее мы сообщали о высоких зарплатах в ПриватБанке. Известно, что в марте 2025 года доходы руководства достигали миллионных сумм.

Также мы писали, что ПриватБанк может взимать 100 грн за номер банковского счета IBAN. Однако есть бесплатный вариант по получению распечатанного номера.