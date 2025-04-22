ПриватБанк обратился к украинцам относительно получения пенсий на карты

Выплата пенсии на карту — в ПриватБанке назвали условия
В государственном "ПриватБанке" рассказали, как перевести пенсионные выплаты на банковскую карту. Также уточнили другие нюансы, в частности, кому может быть оформлена пенсионная карта и какие нужны документы.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Перевод пенсии на карту ПриватБанка
С вопросом, можно ли перевести пенсию на карту ПриватБанка, если до этого средства поступали через Укрпочту, иногда обращаются сами граждане к банку.
Как отмечают в финучреждении, человек может изменить способ получения средств, даже если давно получает пенсию. Для того, чтобы перевести пенсию с почты на карту, необходимо прийти в ближайшее отделение ПриватБанка.
В отделении сотрудники помогут открыть счет и оформить два вида пенсионной карты:
- банковскую карту мгновенного выпуска;
- банковскую карту с фото.
Гражданин должен предоставить лишь несколько документов, тогда как остальное сделают специалисты банка, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Необходимо иметь при себе:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
- телефон (чтобы привязать финансовый номер к карте).
Кроме того, нужно будет подписать заявление на перечисление денежных средств. На его основе работники ПФУ изменят реквизиты платежа в своей базе.
Переоформление выплат на банк происходит за одно посещение отделения, однако это займет определенное время. Срок действия карты для выплат пенсии составит четыре года.
"Обычно мы сами передаем заявления в районный пенсионный фонд, однако при желании вы можете сделать это самостоятельно", — сообщают в банке.
Подобным образом гражданин может сменить банк для получения пенсии, то есть есть возможность перейти с обслуживания из любого другого украинского банка в ПриватБанк.
Кому могут оформить пенсионную карту:
- пенсионерам по возрасту или страховому стажу работы;
- инвалидам, которые получают соцпомощь через ПФУ;
- детям, потерявшим родителей/опекунов, которые получали соцпомощь или пенсионные выплаты через Пенсионный фонд;
- военным пенсионерам;
- гражданам, которые в ближайшие три месяца собираются выйти на пенсию.
Другие нюансы перехода на обслуживание в ПриватБанк
Человек может не закрывать пенсионный счет в другом банке в случае перехода в ПриватБанк.
Так, при получении карты необходимо будет подписать заявление о перечислении денежных средств, которое работники банка передадут в районный Пенсионный фонд. На основе этого заявления специалисты ПФУ изменят реквизиты платежа в своей базе, и пенсию за следующий месяц зачислят уже на банковскую карту ПриватБанка.
Поскольку пенсионные карты выдаются только в гривнах, пополнять их разрешается только через украинский банк. На такой счет родственники не смогут переводить средства из-за рубежа. Для этого надо будет оформить новую карту со счетом в валюте.
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