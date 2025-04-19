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Комісії у ПриватБанку — за що можна не платити 100 грн

19 квітня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк стягує за одну з послуг 100 грн — як не платити
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З деяких клієнтів державний "ПриватБанк" стягує суму до сплати у 100 грн. Йдеться про затверджений тариф за надання роздрукованої версії міжнародного номера банківського рахунку IBAN, застосування якого є обов'язковим  для фінустанов в Україні.

Про це повідомили на представники ПриватБанку на офіційній сторінці у Facebook.

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Детальніше про комісію за рахунок IBAN

Як зазначила одна із клієнток, їй знадобилася роздрукована версія номера банківського рахунку IBAN. Жінка звернувся у відділення банку, де повідомили про вартість відповідної послуги у 100 грн.

Громадянка вирішила уточнити у представників банку у соцмережі, чи є альтернативні варіанти отримати паперову виписку без переплат.

"Підкажіть, правда, що роздрукувати свій IBAN коштує 100 гривень? Вчора мені сказали у відділені", — йдеться у зверненні.
 
 У ПриватБанк відреагували, зазначивши, що є безкоштовний варіант з отримання роздрукованого IBAN. У фінустанові доступні два способи:

  • без комісії — через мобільний застосунок "Приват24" з подальшим роздрукуванням;
  • з комісією у 100 грн — у будь-якому відділенні ПриватБанку.

"Ви можете отримати реквізити за допомогою Приват24 і роздрукувати їх за необхідністю — ця послуга безкоштовна. У відділенні банку, якщо ви замовляєте довідку з мокрою печаткою — її вартість буде коштувати 100 грн", — йдеться у відповіді представника фінустанови.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

Що треба знати про IBAN

IBAN є міжнародним номером банківського рахунку. Він складається з літер UA та загалом має 29 символів (літери та цифри).

Дізнатися IBAN свого рахунку можна:

У застосунку "Приват24":

  • обравши карту та натиснувши на її зображення;
  • далі потрібно зайти в керування карткою;
  • натиснути на "шестерню" вгорі екрану;
  • обрати "Реквізити".

Також це можна зробити у терміналі самообслуговування. Там треба:

  •  відкрити у меню "Мої налаштування";
  •  "Отримати реквізити".

У банкоматі дещо складніше, де треба:

  • увійти в меню "Інші операції";
  • "Мої налаштування";
  • "Ще налаштування";
  • "Реквізити для поповнення картки".

Дізнатися IBAN також можна за телефоном служби підтримки 3700.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку фізособи-підприємці мають проблеми з припиненням співпраці. Труднощі полягають із закриттям сертифіката від АЦСК.
 
Також ми писали, що деякі клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на збої в роботі терміналів. Пристрій під час обміну валюти громадянці не видав кошти.  

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