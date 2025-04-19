ПриватБанк стягує за одну з послуг 100 грн — як не платити

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З деяких клієнтів державний "ПриватБанк" стягує суму до сплати у 100 грн. Йдеться про затверджений тариф за надання роздрукованої версії міжнародного номера банківського рахунку IBAN, застосування якого є обов'язковим для фінустанов в Україні.

Про це повідомили на представники ПриватБанку на офіційній сторінці у Facebook.

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Як зазначила одна із клієнток, їй знадобилася роздрукована версія номера банківського рахунку IBAN. Жінка звернувся у відділення банку, де повідомили про вартість відповідної послуги у 100 грн.

Громадянка вирішила уточнити у представників банку у соцмережі, чи є альтернативні варіанти отримати паперову виписку без переплат.

"Підкажіть, правда, що роздрукувати свій IBAN коштує 100 гривень? Вчора мені сказали у відділені", — йдеться у зверненні.



У ПриватБанк відреагували, зазначивши, що є безкоштовний варіант з отримання роздрукованого IBAN. У фінустанові доступні два способи:

без комісії — через мобільний застосунок "Приват24" з подальшим роздрукуванням;

з комісією у 100 грн — у будь-якому відділенні ПриватБанку.

"Ви можете отримати реквізити за допомогою Приват24 і роздрукувати їх за необхідністю — ця послуга безкоштовна. У відділенні банку, якщо ви замовляєте довідку з мокрою печаткою — її вартість буде коштувати 100 грн", — йдеться у відповіді представника фінустанови.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

Що треба знати про IBAN

IBAN є міжнародним номером банківського рахунку. Він складається з літер UA та загалом має 29 символів (літери та цифри).

Дізнатися IBAN свого рахунку можна:

У застосунку "Приват24":

обравши карту та натиснувши на її зображення;

далі потрібно зайти в керування карткою;

натиснути на "шестерню" вгорі екрану;

обрати "Реквізити".

Також це можна зробити у терміналі самообслуговування. Там треба:

відкрити у меню "Мої налаштування";

"Отримати реквізити".

У банкоматі дещо складніше, де треба:

увійти в меню "Інші операції";

"Мої налаштування";

"Ще налаштування";

"Реквізити для поповнення картки".

Дізнатися IBAN також можна за телефоном служби підтримки 3700.

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Також ми писали, що деякі клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на збої в роботі терміналів. Пристрій під час обміну валюти громадянці не видав кошти.