ПриватБанк стягує за одну з послуг 100 грн — як не платити

Комісії у ПриватБанку — за що можна не платити 100 грн
З деяких клієнтів державний "ПриватБанк" стягує суму до сплати у 100 грн. Йдеться про затверджений тариф за надання роздрукованої версії міжнародного номера банківського рахунку IBAN, застосування якого є обов'язковим для фінустанов в Україні.
Про це повідомили на представники ПриватБанку на офіційній сторінці у Facebook.
Детальніше про комісію за рахунок IBAN
Як зазначила одна із клієнток, їй знадобилася роздрукована версія номера банківського рахунку IBAN. Жінка звернувся у відділення банку, де повідомили про вартість відповідної послуги у 100 грн.
Громадянка вирішила уточнити у представників банку у соцмережі, чи є альтернативні варіанти отримати паперову виписку без переплат.
"Підкажіть, правда, що роздрукувати свій IBAN коштує 100 гривень? Вчора мені сказали у відділені", — йдеться у зверненні.
У ПриватБанк відреагували, зазначивши, що є безкоштовний варіант з отримання роздрукованого IBAN. У фінустанові доступні два способи:
- без комісії — через мобільний застосунок "Приват24" з подальшим роздрукуванням;
- з комісією у 100 грн — у будь-якому відділенні ПриватБанку.
"Ви можете отримати реквізити за допомогою Приват24 і роздрукувати їх за необхідністю — ця послуга безкоштовна. У відділенні банку, якщо ви замовляєте довідку з мокрою печаткою — її вартість буде коштувати 100 грн", — йдеться у відповіді представника фінустанови.
Що треба знати про IBAN
IBAN є міжнародним номером банківського рахунку. Він складається з літер UA та загалом має 29 символів (літери та цифри).
Дізнатися IBAN свого рахунку можна:
У застосунку "Приват24":
- обравши карту та натиснувши на її зображення;
- далі потрібно зайти в керування карткою;
- натиснути на "шестерню" вгорі екрану;
- обрати "Реквізити".
Також це можна зробити у терміналі самообслуговування. Там треба:
- відкрити у меню "Мої налаштування";
- "Отримати реквізити".
У банкоматі дещо складніше, де треба:
- увійти в меню "Інші операції";
- "Мої налаштування";
- "Ще налаштування";
- "Реквізити для поповнення картки".
Дізнатися IBAN також можна за телефоном служби підтримки 3700.
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