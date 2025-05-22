Ощадбанк пояснив клієнтам, чому можливі затримки соцвиплат

Банківська карта та гроші. Фото: Ощадбанк

Деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" поскаржилися на кількаденні затримки у нарахуванні соціальних виплат порівняно з іншими банками. Представники фінустанови пояснили, чому виплати можуть надходити пізніше.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку у Facebook.

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Проблема із затримкою соцвиплат в Ощадбанку

На сторінці банку у соцмережі деякі громадяни розповідають, що отримують соціальні виплати в Ощадбанку пізніше, аніж ті, кому нараховують кошти через інші банки.

Так, в одному з коментарів, клієнтка банку повідомила, що помітила таку затримку, судячи з публікацій інших користувачів у мережі про надходження виплат. Дехто нарікав, що Ощадбанк часто затримує виплати на кілька днів.

В одному з таких повідомлень йшлося про нарахування допомоги з інвалідності, яку виплатили всі банки, окрім Ощаду.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник державного банку у коментарях пояснив, що йдеться не про проблему з боку фінустанови. За його словами, банк ніколи не зволікає із нарахуванням виплат. Всі отримані кошти, які надходять на рахунок банку, виплачуються одразу.

З відповідним питанням клієнтам необхідно звертатися до Міністерства соціальної політики та Держказначейства. Саме від них залежить час зарахування коштів, залежно від їхніх графіків. Банк не володіє інформацією про черговість надходження фінансів.

"Виплата пенсії є цільовими зарахуваннями, і їх нараховують на рахунки в день надходження в банк... Тільки-но банк отримує гроші, того ж дня вони перераховуються клієнтам. За почерговість нарахування по фінустановах відповідає безпосередньо організація, яка здійснює перерахунок коштів в банк", — наголосили у фінустанові в коментарях.

Раніше ми писали про те, що клієнтка Ощадбанку втратила всі гроші, вважаючи, що розмовляє з представником фінустанови. Жінка розповіла, що нібито спілкувалась офіційними каналами зв'язку.

Також повідомляли, чи можна в Ощадбанку дистанційно розблоковувати картки. З відповідною проблемою іноді стикаються клієнти, які перебувають за кордоном і не можуть фізично прибути у відділення.