Ощадбанк объяснил клиентам, почему возможны задержки соцвыплат

Банковская карта и деньги. Фото: Ощадбанк

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" пожаловались на многодневные задержки в начислении социальных выплат по сравнению с другими банками. Представители финучреждения объяснили, почему выплаты могут приходить позже.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка в Facebook.

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Проблема с задержкой соцвыплат в Ощадбанке

На странице банка в соцсети некоторые граждане рассказывают, что получают социальные выплаты в Ощадбанке позже, чем те, кому начисляют средства через другие банки.

Так, в одном из комментариев, клиентка банка сообщила, что заметила такую задержку, судя по публикациям других пользователей в сети о поступлении выплат. Некоторые сетовали, что Ощадбанк часто задерживает выплаты на несколько дней.

В одном из таких сообщений говорилось о начислении пособия по инвалидности, которое выплатили все банки, кроме Ощада.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель государственного банка в комментариях объяснил, что речь идет не о проблеме со стороны финучреждения. По его словам, банк никогда не медлит с начислением выплат. Все полученные средства, которые поступают на счет банка, выплачиваются сразу.

С соответствующим вопросом клиентам необходимо обращаться в Министерство социальной политики и Госказначейство. Именно от них зависит время зачисления средств, в зависимости от их графиков. Банк не владеет информацией об очередности поступления финансов.

"Выплата пенсии является целевыми зачислениями, и их начисляют на счета в день поступления в банк... Как только банк получает деньги, в тот же день они перечисляются клиентам. За очередность начисления по финучреждениям отвечает непосредственно организация, которая осуществляет перечисление средств в банк", — отметили в финучреждении в комментариях.

Ранее мы писали о том, что клиентка Ощадбанка потеряла все деньги, считая, что разговаривает с представителем финучреждения. Женщина рассказала, что якобы общалась по официальным каналам связи.

Также сообщали, можно ли в Ощадбанке дистанционно разблокировать карты. С соответствующей проблемой иногда сталкиваются клиенты, которые находятся за границей и не могут физически прибыть в отделение.