Пенсія у вересні — як у ПФУ змінили розмір грошового забезпечення

Пенсійний фонд України (ПФУ) у вересні 2025 року спрямував на грошове забезпечення громадян понад 67 млрд грн. Це на 1,5 млрд грн менше, ніж у серпні.

Про це стало відомо з публікації пресслужби ПФУ 26 вересня.

Яким було фінансування пенсій у вересні

Як зазначається, фінансування пенсій за перший місяць осені в Україні вже завершилося. Якщо у вересні сума була на рівні 73,3 млрд грн, то у серпні — 68,8 млрд грн.

Для порівняння: у травні, червні та липні на грошове забезпечення Пенсійний фонд спрямував 67,8 млрд грн, тоді як у квітні та березні — 67,4 млрд грн.

Як змінився середній розмір зарплат для пенсій

Примітно, що середній розмір зарплати в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується під час розрахунку пенсій, у серпні 2025 року становив 19 813 грн 71 коп. У попередні місяці цей показник був таким:

у червні — 22 336 грн 81 коп;

у травні — 20 355 грн 40 коп;

у квітні — 19 856 грн 19 коп;

у березні — 19 430 грн 52 коп;

у лютому — 18 589 грн 38 коп;

у січні — 18 660 грн 32 коп.

Зауважимо, що ці показники прямо впливають на розрахунок майбутніх пенсій для громадян, які хочуть піти на заслужений відпочинок з 2025 року.

Раніше ми розповідали про індексацію пенсій у 2026 році. Відомо, коли саме має відбутися перерахунок виплат. Дізнавайтесь також, коли українцям варто змінювати вид пенсії.