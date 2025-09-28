Пенсия в сентябре — как в ПФУ изменили размер денежного обеспечения

Пенсионеры. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в сентябре 2025 года направил на денежное обеспечение граждан более 67 млрд грн. Это на 1,5 млрд грн меньше, чем в августе.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы ПФУ 26 сентября.

Каким было финансирование пенсий в сентябре

Как отмечается, финансирование пенсий за первый месяц осени в Украине уже завершилось. Если в сентябре сумма была на уровне 73,3 млрд грн, то в августе — 68,8 млрд грн.

Для сравнения: в мае, июне и июле на денежное обеспечение Пенсионный фонд направил 67,8 млрд грн, тогда как в апреле и марте — 67,4 млрд грн.

Как изменился средний размер зарплат для пенсий

Примечательно, что средний размер зарплаты в Украине, с которой уплачиваются страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсий, в августе 2025 года составил 19 813 грн 71 коп. В предыдущие месяцы этот показатель был таким:

в июне — 22 336 грн 81 коп;

в мае — 20 355 грн 40 коп;

в апреле — 19 856 грн 19 коп;

в марте — 19 430 грн 52 коп;

в феврале — 18 589 грн 38 коп;

в январе — 18 660 грн 32 коп.

Заметим, что эти показатели прямо влияют на расчет будущих пенсий для граждан, которые хотят уйти на заслуженный отдых с 2025 года.

Заметим, что эти показатели прямо влияют на расчет будущих пенсий для граждан, которые хотят уйти на заслуженный отдых с 2025 года.