Пенсії в Україні — який вид більш вигідний та правила переходу у 2025 році

Українські громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, у разі досягнення певного вікового рубежу можуть скористатися правом переходу на пенсію за віком. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, в яких ситуаціях відповідна зміна виду виплат принесе фінансову вигоду.

Доцільність зміни виду пенсії

Як зазначають у ПФУ, можливість переходу з одного виду пенсії на інший передбачено ст. 10 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, громадянин, якому надане право на різні види пенсій (за віком, з інвалідності, через втрату годувальника), може скористатися тільки одним з цих видів пенсії. Право обирати вид пенсії надається самому громадянину, орієнтуючись на те, який розмір пенсії виявиться у підсумку вищим.

При цьому на розміри різних видів пенсії впливають різні чинники. У Пенсійному фонді навели приклад щодо доцільності переходу з одного виду виплат на інший. Зокрема, особливість пенсії з інвалідності другої групи в тому, що її розмір становить 90% пенсії за віком. Тоді як для обчислення пенсії за віком до страхового стажу зараховують додатковий стаж (період з дати встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років), тому така пенсія у результаті може стати більш вигідною.

У ПФУ зазначили, що якщо інвалідність була встановлена в юному віці, то тривалість додаткового стажу буде досить великою, тому зміна пенсії за віком не завжди буде доцільною.

Тоді як з питанням переходу з пенсії з інвалідності на виплату за віком необхідно звертатися тим громадянам, які після призначення пенсії з інвалідності продовжували працювати. Згідно з нормами законодавства, якщо пенсіонери продовжували працювати та набули не менш ніж 24 місяці стажу і вперше перейшли з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, будуть застосовані правила обчислення розміру пенсійної виплати як для нового призначення пенсії (враховують середню заробітну плату за три календарні роки, що передуватимуть року звернення заявника за переходом на пенсію за віком).

Правила здійснення переходу на інший вид виплат

За інформацією Пенсійного фонду, зміна одного виду пенсії на інший може відбуватися з дати подання заяви з усіма необхідними документами.

Там уточнили, що перехід на другий вид пенсії стане можливим у разі подання:

заяви про зміну виду пенсії;

документів про стаж;

інформації про заробітну плату;

інших додаткових документів за запитом ПФУ.

