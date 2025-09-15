Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Кому з українців вигідно змінити вид пенсії — пояснення ПФУ

Кому з українців вигідно змінити вид пенсії — пояснення ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 06:10
Пенсії в Україні — який вид більш вигідний та правила переходу у 2025 році
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, у разі досягнення певного вікового рубежу можуть скористатися правом переходу на пенсію за віком. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, в яких ситуаціях відповідна зміна виду виплат принесе фінансову вигоду. 

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Доцільність зміни виду пенсії

Як зазначають у ПФУ, можливість переходу з одного виду пенсії на інший передбачено ст. 10 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, громадянин, якому надане право на різні види пенсій (за віком, з інвалідності, через втрату годувальника), може скористатися тільки одним з цих видів пенсії. Право обирати вид пенсії надається самому громадянину, орієнтуючись на те, який розмір пенсії виявиться у підсумку вищим.

При цьому на розміри різних видів пенсії впливають різні чинники. У Пенсійному фонді навели приклад щодо доцільності переходу з одного виду виплат на інший. Зокрема, особливість пенсії з інвалідності другої групи в тому, що її розмір становить 90% пенсії за віком. Тоді як для обчислення пенсії за віком до страхового стажу зараховують додатковий стаж (період з дати встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років), тому така пенсія у результаті може стати більш вигідною.

У ПФУ зазначили, що якщо інвалідність була встановлена в юному віці, то тривалість додаткового стажу буде досить великою, тому зміна пенсії за віком не завжди буде доцільною.

Тоді як з питанням переходу з пенсії з інвалідності на виплату за віком необхідно звертатися тим громадянам, які після призначення пенсії з інвалідності продовжували працювати. Згідно з нормами законодавства, якщо пенсіонери продовжували працювати та набули не менш ніж 24 місяці стажу і вперше перейшли з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, будуть застосовані правила обчислення розміру пенсійної виплати як для нового призначення пенсії (враховують середню заробітну плату за три календарні роки, що передуватимуть року звернення заявника за переходом на пенсію за віком).

Правила здійснення переходу на інший вид виплат

За інформацією Пенсійного фонду, зміна одного виду пенсії на інший може відбуватися з дати подання заяви з усіма необхідними документами. 

Там уточнили, що перехід на другий вид пенсії стане можливим у разі подання:

  • заяви про зміну виду пенсії;
  • документів про стаж;
  • інформації про заробітну плату;
  • інших додаткових документів за запитом ПФУ.

Раніше ми писали про те, що в Україні змінять правила щодо пенсійного забезпечення прокурорів. Законопроєкт чекає другого розгляду у ВРУ. 

Також ми розповідали, кому з українців гарантують 10,5 тис. грн пенсії. Йдеться про деякі категорії громадян, які мають інвалідність.  

виплати пенсії ПФУ гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації