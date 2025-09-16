Індексація пенсій — що відомо про плани підвищення виплат у 2026 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Український уряд запланував проведення щорічної індексації пенсійних виплат громадян з урахуванням підвищення цін в країні. Згідно з ухваленим проєктом Державного бюджету, осучаснення пенсійних виплат відбудеться 1 березня 2026 року.

Про це поінформувала очільниця Кабінету міністрів Юлія Свириденко.

Детальніше про індексацію пенсій у 2026 році

Згідно з оприлюдненими прем'єр-міністром даними, у проєкті держбюджету уряд заклав на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд грн на наступний рік (на 123,4 млрд грн більше проти 2025 року).

Зокрема, головний кошторис країни у разі ухвалення Верховною Радою передбачатиме здійснення індексації у 2026 році. Йдеться про механізм підвищення розміру пенсійних виплат, що дає можливість частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за попередній рік.

"Передбачена індексація пенсій", — зазначила очільниця українського уряду.

Як уточнили в пресцентрі Міністерства фінансів, проєкт бюджету передбачає суму у 251,3 млрд грн на трансферт ПФУ.

"Вчасні пенсії для 10,3 млн пенсіонерів, індексація з 1 березня 2026 року", — повідомили у фінансовому відомстві.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що загалом уряд заклав більше фінансів на соціальну сферу порівняно з 2025 роком.

"Взагалі на "соціалку" багато додали (звідки у нас гроші я поки не розумію, чекаємо пост від голови Бюджетного Комітету). Але в цілому це +161,2 млрд грн", — йдеться у дописі нардепа.

З вищевказаної суми планують спрямувати кошти на наступні напрямки:

на соціальний захист — 467,1 млрд грн;

на ветеранську політику — 17,9 млрд грн;

на охорону здоров’я — 258 млрд грн;

на науку — 19,9 млрд грн;

на освіту — 265,4 млрд грн.

Особливості осучаснення пенсій в Україні

Раніше українська влада у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) підтвердила, що в країні єдиним механізмом підвищення пенсійних виплат буде індексація.

У 2025 році індексація відбулася з коефіцієнтом 1,115, що підвищило виплати на 9,5%.

Проте ріст інфляції нівелював підвищення, яке для кожного було індивідуальним і найменше становило 100 грн. Реальні доходи пенсіонерів в Україні продовжують знижуватися. Для порівняння: середня пенсія станом на 1.07.2025 року підвищилась на 10,2% до 6,41 тис. грн, а інфляція за рік — на 14,3%.

Поки невідомо, яким буде коефіцієнт індексації у 2026 році. Традиційно відповідний показник визначать у лютому. Під час осучаснення пенсій використовується коефіцієнт індексації, який щороку визначає Кабінет міністрів та враховує показники зростання споживчих цін та середньої зарплати.

