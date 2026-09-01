Виплати пенсіонерам у вересні: для кого передбачили першочергове фінансування

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Для більшості українців дата зарахування пенсії щомісяця залежить від установленого графіка — комусь гроші надходять на початку місяця, а комусь доводиться чекати довше. Водночас для окремих пенсіонерів передбачений особливий порядок виплат — їхні кошти мають профінансувати першочергово. У такому разі чекати до середини чи кінця місяця не доведеться. Пенсію їм мають виплачувати в першій декаді, не пізніше 10 числа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто отримує пенсію до 10 числа

Право на першочергову виплату мають пенсіонери, яким встановлено підвищення до пенсії відповідно до законодавства про статус ветеранів війни. До цієї категорії належать:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для них виплата проводиться в першій декаді місяця — не пізніше 10 числа, незалежно від того, отримують вони пенсію через банк чи поштове відділення.

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Коли виплачують пенсію іншим українцям

Загалом виплатний період триває з 4 до 25 числа кожного місяця. Для кожного пенсіонера встановлюється своя дата виплати в межах цього періоду.

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Пенсію можна отримувати через уповноважений банк або через поштового оператора. У разі виплати через пошту гроші можуть доставляти безпосередньо додому відповідно до графіка конкретної дільниці.

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Кому пенсію можуть доставити додому

Пенсійний фонд передбачає доставку пенсії за місцем проживання. Зокрема, таку можливість мають особи з інвалідністю I групи, а також громадяни, які за висновком медичних установ потребують постійного стороннього догляду. Для цього потрібно подати письмову заяву.

Чи можна отримувати пенсію через іншу людину

Так, пенсію можна отримувати за довіреністю. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, пенсіонер повинен щороку особисто підтверджувати її чинність.

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Як змінити спосіб отримання пенсії

Пенсіонер може змінити спосіб отримання виплати — наприклад, перейти з поштового відділення на банківський рахунок або навпаки. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Точну дату своєї виплати можна уточнити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, у сервісному центрі або за телефоном гарячої лінії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто отримує найвищі пенсії в Україні. У вересні спеціальні виплати можуть отримувати судді, прокурори, військові, поліцейські, працівники СБУ та ДБР, чорнобильці й окремі держслужбовці. Для більшості максимальна пенсія обмежена сумою 25 950 гривень. Водночас для окремих категорій діють винятки та спеціальні правила.

Також Новини.LIVE писали, як не втратити пільгову пенсію через помилку в трудовій книжці. Навіть якщо в документі немає потрібного запису, стаж можна підтвердити іншими документами. Для цього підійде уточнююча довідка від підприємства або його правонаступника, а в окремих випадках — дані ОК-5.