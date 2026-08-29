Право на пільгову пенсію: як виправити помилку в трудовій і підтвердити стаж у 2026 році

Трудова книжка. Фото: УНІАН

Помилка або відсутній запис у трудовій книжці можуть ускладнити оформлення пільгової пенсії, але не позбавляють людину права на неї. Якщо документ не містить потрібних відомостей, спеціальний стаж можна підтвердити іншими документами. Якщо ж підприємство вже ліквідоване і правонаступника немає, також є вихід.

Про це розповіла юристка з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Чому ПФУ може не зарахувати пільговий стаж

У ПФУ можуть виникнути питання до записів у трудовій книжці, якщо, наприклад:

назва посади відрізняється від тієї, що зазначена у відповідному Списку;

у документах немає інформації про атестацію робочого місця;

відсутній номер наказу;

є помилка в даті;

неправильно вказана назва підприємства;

запис зроблений із порушеннями.

У такій ситуації важливо відрізняти помилку в документі від відсутності самого права на пільгову пенсію. Якщо характер роботи відповідає умовам, які дають право на пільговий стаж, відсутні відомості можна підтвердити додатковими документами.

Коли допоможе уточнююча довідка

Якщо в трудовій книжці бракує інформації, яка підтверджує право на пільгову пенсію, можна отримати уточнюючу довідку від підприємства, установи, організації або їхнього правонаступника.

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У ній мають бути зазначені:

періоди роботи, які зараховуються до пільгового стажу;

професія або посада;

характер виконуваної роботи;

відповідний розділ, підрозділ і пункт Списку;

назва або номер Списку, до якого належить робота;

первинні документи, на підставі яких видана довідка.

Тобто такої довідки недостатньо лише для підтвердження того, що людина колись працювала на підприємстві. Документ має показати, яку саме роботу вона виконувала і чому цей період можна зарахувати до пільгового стажу.

Що можна перевірити за довідкою ОК-5

Ще одним джерелом інформації про страховий стаж і заробіток є довідка ОК-5. Вона містить дані про страховий стаж, заробіток, з якого сплачувалися внески, та суми страхових внесків. Довідка формується за періоди, починаючи з 2000 року.

Дані до персоніфікованого обліку передає роботодавець. Саме він у звітності зазначає відповідні відомості про працівників, зокрема коди спеціального стажу. Надалі ця інформація потрапляє до Реєстру застрахованих осіб і відображається в ОК-5. Тому перевірити ОК-5 варто заздалегідь, особливо якщо людина розраховує на пільгову пенсію.

Якщо підприємство вже ліквідоване

Окрема процедура діє для випадків, коли підприємство припинило роботу і правонаступника немає. Тоді пільговий стаж підтверджує спеціальна комісія, створена при головному управлінні Пенсійного фонду. Для цього людина подає заяву та документи, які можуть підтвердити період роботи.

Зокрема, можуть знадобитися:

трудова книжка;

документи про ліквідацію підприємства;

архівні довідки;

довідка про заробітну плату;

документи про атестацію робочих місць;

документи про переведення на іншу роботу;

документи щодо роботи з неповним робочим днем або відпусток без збереження зарплати;

інші документи, які підтверджують виконання пільгової роботи.

Документи потрібні передусім тоді, коли необхідних відомостей немає в інформаційних системах Пенсійного фонду або в них є розбіжності.

Чи можна підтвердити стаж свідками

Тут важливо розділяти звичайний страховий стаж і спеціальний пільговий стаж. За відсутності документів через ліквідацію підприємства або відсутність архівних даних загальний страховий стаж у передбачених законом випадках може підтверджуватися показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником і мають документи про власну роботу за відповідний період.

Водночас спеціальний пільговий стаж свідками не підтверджується. Якщо підприємство ліквідоване без правонаступника, для підтвердження саме пільгового стажу застосовується процедура через спеціальну комісію ПФУ.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПФУ може вимагати від пенсіонерів повернути переплату, але платити доведеться не завжди. Якщо помилку допустив сам фонд або інший держорган, а людина діяла добросовісно, вимогу можна оскаржити. Натомість приховування важливих змін чи подання неправдивих документів може стати підставою для повернення коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, як отримати пенсію померлого родича. Гроші виплачують за місяць смерті включно, якщо вчасно звернутися до ПФУ та підтвердити право на них. Для цього знадобляться документи про смерть, спорідненість і спільне проживання.