Выплаты пенсионерам в сентябре: кому предусмотрено первоочередное финансирование

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Для большинства украинцев дата зачисления пенсии каждый месяц зависит от установленного графика — кому-то деньги поступают в начале месяца, а кому-то приходится ждать дольше. В то же время для отдельных пенсионеров предусмотрен особый порядок выплат — их средства должны быть профинансированы в первую очередь. В таком случае ждать до середины или конца месяца не придется. Пенсию им должны выплачивать в первой декаде, не позднее 10 числа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто получает пенсию до 10 числа

Право на первоочередную выплату имеют пенсионеры, которым установлено повышение к пенсии в соответствии с законодательством о статусе ветеранов войны. К этой категории относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для них выплата производится в первой декаде месяца — не позднее 10 числа, независимо от того, получают ли они пенсию через банк или почтовое отделение.

Когда выплачивают пенсию остальным украинцам

В целом период выплат длится с 4 по 25 число каждого месяца. Для каждого пенсионера устанавливается своя дата выплаты в пределах этого периода.

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Пенсию можно получать через уполномоченный банк или через почтового оператора. В случае выплаты через почту деньги могут доставляться непосредственно на дом в соответствии с графиком конкретного почтового отделения.

Кому пенсию могут доставить на дом

Пенсионный фонд предусматривает доставку пенсии по месту жительства. В частности, такой возможностью могут воспользоваться лица с инвалидностью I группы, а также граждане, которые по заключению медицинских учреждений нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для этого необходимо подать письменное заявление.

Можно ли получать пенсию через другое лицо

Да, пенсию можно получать по доверенности. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно лично подтверждать ее действительность.

Как изменить способ получения пенсии

Пенсионер может изменить способ получения выплаты — например, перейти с почтового отделения на банковский счет или наоборот. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Точную дату своей выплаты можно уточнить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, в сервисном центре или по телефону горячей линии.

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