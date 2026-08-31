Надбавка до пенсії у 2 595 грн: що мають зробити українці до 30 вересня

Люди похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

До 30 вересня 2026 року українці мають час для оновлення даних, що дозволять претендувати на нарахування Пенсійним фондом України (ПФУ) щомісячної фінансової державної підтримки до пенсії у розмірі 2 595 грн. Громадяни повинні вчасно звернутися до тимчасової комісії, якщо були втрачені документи чи відсутні дані у державних реєстрах та інформсистемах.

Про те, хто може отримати надбавку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Яку надбавку до пенсії можна оформити до 30 вересня

Відповідні держгарантії щодо нарахування додаткової надбавки до пенсії у розмірі прожиткового мінімуму затверджені законом 4695-IX "Про Держбюджет-2026".

Згідно з інформацією уряду, розраховувати на призначення додаткової суми коштів за відсутності документальних даних та в разі їх поновлення можуть громадяни, які мешкали на територіях, що віднесені до радіаційно забруднених зон безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, у такі періоди:

станом на 26 квітня 1986 року;

до 1 січня 1993 року.

У 2026 році Кабмін дав більше прав громадянам, які до цього через певні обмеження не могли отримати виплати. У рамках пілотного проєкту, втрачені відповідні відомості можна до 30 вересня внести до реєстрів тергромад. Спецкомісії мають затвердити факт проживання, навіть якщо таких даних у реєстрах та документах до цього не було.

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Поновити відомості та отримати виплати можуть громадяни, які фактично проживали у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, проте не мали документального підтвердження відповідного факту у зв'язку:

З втратою паспорта громадянина; Відсутністю з невідомих причин даних у Єдиному держдемографічному реєстрі; Невнесенням інформації до бази Держміграційної служби.

Українці мають час підтвердити право на призначення доплат у разі зміни адреси проживання/проживання спільно з батьками.

В уряду пояснили, що надавши право на доплату до пенсії людям, які документально не можуть скористатися ним через відсутність або неповноту даних в інформсистемах, таким чином прагнуть повернути справедливість.

Куди звертатися за призначенням доплати та суми

Згідно з новими умовами, для оформлення відповідних надбавок у рамках проєкту з внесення таких даних у реєстри тергромад громадянам потрібно звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях (ОВА).

На оновлення відомостей надано час до 30 вересня 2026 року.

В уряді вважають, що такий підхід розширить права у питанні держпідтримки пенсіонерів, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

У 2026 році розмір доплати для громадян, які проживали у радіаційно забруднених зонах, дорівнює 2 595 грн (рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вересні ПФУ нарахує спецнадбавки до пенсій для українок. Йдеться про виплату 35% від мінімальної пенсії. Такі нарахування можливі, якщо є особливі заслуги перед країною. Таку надбавку нададуть окремо до базового розміру пенсії за віком чи пенсії з інвалідності.

Ще Новини.LIVE писали, кому у вересні нарахують підвищений розмір мінімальної пенсійної виплати. Сума буде у майже п'ять разів більша за стандартну виплату мінімальної пенсії у 2 595 грн. Передбачений спеціальний підхід в обчисленні відповідних пенсій. Йдеться про державні гарантії для тих, хто має особливий статус.