Максимальна пенсія: які категорії отримають 25 950 грн у вересні

Чоловіки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні кілька категорій громадян матимуть право на отримання максимального рівня пенсійного забезпечення, обмеженого десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб та понижувальними коефіцієнтами. Відомо, хто і які суми, розраховані за спеціальними формулами, зможе отримати наступного місяця.

Про особливості нарахування максимальних виплат у вересні розповідає редакція Новини.LIVE.

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Кому з українців нарахують найвищі пенсії у вересні

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), норми українського законодавства надають можливість отримувати високі пенсії виключно тим, хто виконував виняткову роботу під час активної трудової діяльності. Найвищі виплати надають працівникам, праця яких мала підвищений ризик для життя та здоров’я, була пов'язана зі службою у силових органах чи державних закладах.

Розрахунок максимальних сум відбувається за спеціальними законами, що не підлягають загальній формулі визначення традиційної пенсії за віком. Таке право є у кількох категорій населення:

Суддів — за законом "Про судоустрій і статус суддів"; Прокурорів — у рамках закону "Про прокуратуру"; Ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС — за законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"; Військовослужбовців, працівників поліції, Служби безпеки, Держбюро розслідувань — у рамках закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; Держслужбовців — до реалізації пенсійної реформи, що стартувала з 2017 року.

Цього року надалі діє обмеження на спеціальні пенсії для деяких категорій громадян, які оформили їх з 2017 року (у рамках реформи). Йдеться про народних обранців, науковців, дипломатів. З того року пенсійні виплати їм призначають за стандартними нормами відповідно до у рамках "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування". Водночас, ті категорії громадян, які отримували "спецпенсії" до 2017 року, мають право на високі виплати.

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Згідно з правилами, максимальна пенсія в Україні не може бути вища за десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році йдеться про суму 25 950 грн, адже показник зріс до 2 595 грн.

Також у вересні надалі діятимуть обмеження на найвищі суми, у кого вони більші за 25 950 грн. Такі ліміти встановили на час воєнного стану.

Які передбачені обмежувальні коефіцієнти на високі пенсії

У рамках закону "Про Держбюджет на 2026 рік", максимальні пенсії обмежені певними рамками, проте така вимога не стосується тих, хто захищав батьківщину від російської агресії чи брав участь у захисті з 2014 року.

Понижувальні коефіцієнти встановлені на суми, що перевищують десять прожиткових мінімумів. А саме:

0,5 (50%) — на суму, що вища 10 прожиткових мінімумів, та не більша 11;

0,4 (40%) — на частку суми, що більша за 11 мінімумів, проте не вища 13;

0,3 (30%) — на суму, що більша 13 мінімумів, однак не вища 17;

0,2 (20%) — на частину суми, що перевищує 17 мінімумів, однак не більше 21;

0,1 (10%) — на суму понад 21 прожитковий мінімум.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто наділений правом отримувати пенсійну допомогу у 10 020 грн. Як пояснили у Міністерстві у справах ветеранів, виплати у такій сумі нараховують членам родин військових, які загинули/зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії РФ. Зокрема, родинам, де допомогу надають для двох або більше осіб, а також для двох і більше дітей загиблого суму підтримки навесні підвищили.

Ще Новини.LIVE писали, що ПФУ у вересні нарахує громянам похилого віку різноманітні надбавки, доплати та підвищення, які будуть залежати від певних законів. Загалом передбачені близько десяти виплат, а деякі з них вимагатимуть написання заяви. Зокрема, декому нададуть доплати у розмірі 5 700 грн та 2 595 грн.