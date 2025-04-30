Пенсионеры могут поменять Ощадбанк на другое финучреждение — как не потерять деньги

Выплата пенсий — что важно знать клиентам Ощадбанка
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут закрыть пенсионный счет и перейти на обслуживание в другое финучреждение в случае необходимости. Однако важно знать некоторые нюансы, чтобы не потерять доступ к собственным средствам.
Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.
Право на закрытие счета в Ощадбанке
В одном из сообщений, гражданин обратился к ПФУ с просьбой объяснить, распространяются ли новые правила по выплате пенсий через другие банки на оккупированные территории. А также — допускается ли дистанционный вариант такого перехода.
"Возможно ли, в связи с обновленным постановлением Кабинета Министров 299, онлайн, через Дію и личный кабинет ПФУ изменить банк пенсионеру с Ощадбанка на другой украинский банк, чтобы туда поступала пенсия пенсионеру, который находится на оккупированной территории?", — говорится в обращении.
На странице ПФУ объяснили, что жители на оккупированных территориях могут также воспользоваться новыми правилами относительно процедуры выплаты пенсий. Однако, следует помнить важный аспект в закрытии предыдущего счета.
"...Главное — не закрывайте сразу счет в Ощадбанке, пока пенсия не придет на новый банк. Потому что будете потом 2-4 месяца сидеть без денег... Как придет пенсия на новый банк, тогда идите закрывайте сразу счет в Ощадбанке", — говорится в ответе.
Что нужно знать о новых правилах выплаты пенсий
Как известно, в марте текущего года вступили в силу изменения в процедуре выплаты пенсий. Так, согласно постановлению правительства №299, условие получения пенсий исключительно через Ощадбанк отменили. Нормы документа распространяются на граждан:
- которые находятся за границей;
- проживают на оккупированных территориях;
- которые переехали на подконтрольные территории Украины.
Кроме того, больше не нужна справка переселенца для получения пенсионных выплат. При этом осталось требование проходить идентификацию.
Также пенсию будут выплачивать исключительно в случае отсутствия аналогичных выплат от российских пенсионных органов.
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