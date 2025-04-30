Пенсионеры могут поменять Ощадбанк на другое финучреждение — как не потерять деньги

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут закрыть пенсионный счет и перейти на обслуживание в другое финучреждение в случае необходимости. Однако важно знать некоторые нюансы, чтобы не потерять доступ к собственным средствам.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.

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В одном из сообщений, гражданин обратился к ПФУ с просьбой объяснить, распространяются ли новые правила по выплате пенсий через другие банки на оккупированные территории. А также — допускается ли дистанционный вариант такого перехода.

"Возможно ли, в связи с обновленным постановлением Кабинета Министров 299, онлайн, через Дію и личный кабинет ПФУ изменить банк пенсионеру с Ощадбанка на другой украинский банк, чтобы туда поступала пенсия пенсионеру, который находится на оккупированной территории?", — говорится в обращении.

На странице ПФУ объяснили, что жители на оккупированных территориях могут также воспользоваться новыми правилами относительно процедуры выплаты пенсий. Однако, следует помнить важный аспект в закрытии предыдущего счета.

"...Главное — не закрывайте сразу счет в Ощадбанке, пока пенсия не придет на новый банк. Потому что будете потом 2-4 месяца сидеть без денег... Как придет пенсия на новый банк, тогда идите закрывайте сразу счет в Ощадбанке", — говорится в ответе.

Скриншот. Источник: ПФУ

Что нужно знать о новых правилах выплаты пенсий

Как известно, в марте текущего года вступили в силу изменения в процедуре выплаты пенсий. Так, согласно постановлению правительства №299, условие получения пенсий исключительно через Ощадбанк отменили. Нормы документа распространяются на граждан:

которые находятся за границей;

проживают на оккупированных территориях;

которые переехали на подконтрольные территории Украины.

Кроме того, больше не нужна справка переселенца для получения пенсионных выплат. При этом осталось требование проходить идентификацию.

Также пенсию будут выплачивать исключительно в случае отсутствия аналогичных выплат от российских пенсионных органов.

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