Ощадбанк дасть змогу заощадити 25% — за яку послугу можна платити менше

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" отримали можливість заощаджувати на послугах з доставки посилок від українського поштового оператора "Укрпошта". Громадянам гарантують миттєву знижку.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про умови знижки від Ощадбанку

Як зазначив керівник банку, держателі карток Ощадбанку відтепер можуть суттєво заощаджувати, користуючись послугами з доставки від Укрпошти. Так, поштовий оператор надав клієнтам державної фінустанови промокод 0010-0011-1728, який гарантує знижку.

Згідно з умовами акції, клієнти зможуть отримати миттєву знижку у 25% від:

тарифу "Базовий";

тарифу "Пріоритетний".

Як відомо, тариф "Базовий" є найбільш оптимальним за вартістю на ринку поштових перевезень, а посилки за тарифом "Пріоритетний " обробляють з пришвидшеним пріоритетом та доставляють у найкоротший проміжок часу.

Тарифи на послуги. Джерело: Укрпошта

Як скористатись знижкою на пошті

Для того, щоб клієнти могли скористатись відповідною акцією від Ощадбанку та Укрпошти, необхідно:

показати оператору у поштовому відділенні промокод на знижку;

здійснити розрахунок будь-якою карткою Ощадбанку за послугу з доставки;

отримати миттєву знижку у 25%.

Голова правління Ощадбанку додав, що відповідний промокод, що гарантує знижку на послуги з доставки від Укрпошти, діятиме до 31 грудня 2025 року.

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