Допомога на оздоровлення дітей — як отримати виплати у 2024 році

Діти на відпочинку у таборі. Фото: report.if.ua

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2024 році українські діти знову зможуть відпочити за державною програмою "єОздоровлення". Кількість закладів, куди можна буде придбати путівки, розшириться.

Про це йдеться на порталі відомства.

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Зміни у послузі у 2024 році

У Міністерстві нагадали, що програму "єОздоровлення", яка працює за принципом "гроші ходять за дитиною", запустили минулого року. Тобто гроші на путівки вперше не були розподілені у ручному режимі. Батькам нараховували кошти на картки і вони самі оплачували путівку в обраний на власний розсуд заклад у Карпатах.

Відомство зазначає, що пілотний проєкт показав ефективність відповідного формату. В рамках програми, майже 2 тис. дітей з малозабезпечених родин змогли відпочити без навантаження на бюджет родини. Цьогоріч програму масштабують.

Які суми виплат у 2024 році

Як пояснюють у Мінсоцполітики, за отримані кошти у батьків є змога придбати путівку для дитини в той заклад, який оберуть на власний розсуд. Буде доступний список закладів, які долучені до проєкту.

Розмір виплати на одну дитину становитиме 15,98 тис. гривень, тобто йдеться про п’ять прожиткових мінімумів на дітей віком 6−18 років. Проте ціна оздоровлення дитини буде залежати від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Батьки так само будуть отримувати виплату від держави на рахунки у Приват Банку, який відкриють спеціально під дану виплату.

Йдеться про заклади у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та в місті Києві, якщо вони внесені до Держреєстру майнових об'єктів оздоровлення і відпочинку та мають укриття.

Цьогоріч заклад не обов’язково повинен мати розташування в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

Список із закладами, які долучилися до програми, доступний за посиланням.

Хто має право скористатися послугою

У 2024 році на путівки через "єОздоровлення" матимуть право такі категорії дітей:

діти з інвалідністю, яких виховують у малозабезпечених родинах;

діти з багатодітних малозабезпечених родин.

Послуга доступна тільки в тому випадку, якщо дитина не отримувала цього року путівку у дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, купленої за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава надає матеріальну допомогу для дітей, над якими встановлено опіку. В уряді пояснили, як змінились суми та як отримати опікунам.

Також повідомляли, що громадяни у чотирьох областях можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. грн. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".