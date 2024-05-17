Помощь на оздоровление детей — как получить выплаты в 2024 году

Дети отдыхают в лагере. Фото: report.if.ua

В Министерстве социальной политики рассказали, что в 2024 году украинские дети снова смогут отдохнуть по государственной программе "еОздоровлення". Количество заведений, куда можно будет купить путевки, расширится.

Об этом говорится на портале ведомства.

Читайте также:

Изменения в услуге в 2024 году

В Министерстве напомнили, что программа "еОздоровлення", которая работает по принципу "деньги ходят за ребенком", была запущена в прошлом году. То есть, деньги на путевки впервые не были распределены в ручном режиме. Родителям начисляли средства на карточки и они сами оплачивали путевку в выбранное по своему усмотрению заведение в Карпатах.

Ведомство отмечает, что пилотный проект показал эффективность соответствующего формата. В рамках программы почти 2 тыс. детей из малообеспеченных семей смогли отдохнуть без нагрузки на бюджет семьи. В этом году программу масштабируют.

Какие суммы выплат в 2024 году

Как объясняют в Минсоцполитики, за полученные средства у родителей есть возможность приобрести путевку для ребенка в то заведение, которое выберут по своему усмотрению. Будет доступен список заведений, подключенных к проекту.

Размер выплаты на одного ребенка будет составлять 15,98 тыс. гривен, то есть речь идет о пяти прожиточных минимумах на детей в возрасте 6-18 лет. Тем не менее, цена оздоровления ребенка будет зависеть от категории детского учреждения оздоровления и отдыха.

Родители так же будут получать выплату от государства на счета в ПриватБанке, который откроют специально под данную выплату.

Речь идет о заведениях в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Киеве, если они внесены в Госреестр имущественных объектов оздоровления и отдыха и имеют убежище.

В этом году заведение не обязательно должно быть в карпатском регионе и иметь высшую категорию.

Список с заведениями, которые присоединились к программе, доступен по ссылке.

Кто имеет право воспользоваться услугой

В 2024 году на путевки через "еОоздоровлення" будут иметь право следующие категории детей:

дети с инвалидностью, воспитываемые в малообеспеченных семьях;

дети из многодетных малообеспеченных семей.

Услуга доступна только в том случае, если ребенок не получал в этом году путевку в детское заведение оздоровления и отдыха, купленное за счет средств государственного или местного бюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство оказывает материальную помощь для детей, над которыми установлена опека. В правительстве объяснили, как изменились суммы и как получить опекунам.

Также сообщалось, что граждане в четырех областях могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. грн. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".