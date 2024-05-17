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Допомога на дітей у 2024 році — як опікунам отримати виплати

17 травня 2024 10:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші на дітей — як опікунам отримати допомогу у 2024 році
Діти на галявині. Фото: freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році держава надає матеріальну допомогу для дітей, над якими встановлено опіку. В уряді пояснили, як змінились суми та як отримати опікунам.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

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Які суми виплат для опікунів на дітей

Як зазначають у пресцентрі, у 2024 році зріс розмір матеріальної допомоги, оскільки вона прив'язана до прожиткового мінімуму, який підвищився.

Зараз розмір допомоги становить:

  • для дітей до шести років — 6,407 тис. грн (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
  • для дітей до шести років з інвалідністю — 8,97 тис. грн (3,5  прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
  • для дітей від шести до 18 років — 7,99 тис. грн (2,5  прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
  • дитина з інвалідністю від шести до 18 років — 11,186 тис. грн (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку).

Як оформити допомогу опікунам

Цьогоріч для того, щоб оформити матеріальну допомогу на дітей, опікуни чи піклувальники мають подати заяву у відділення соціального захисту населення за адресою проживання.

Громадяни мають зібрати пакет документів. Виплати будуть призначені на основі:

  • копії рішення органу опіки та піклування/суду про встановлення опіки чи піклування над дітьми;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • довідки про реєстрацію місця проживання опікунів (піклувальників) та дітей;
  • довідки про розміри пенсій, аліментів, стипендії, держдопомоги, які отримують на дітей опікуни чи піклувальники;
  • медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до повноліття.

За даними Кабінету міністрів, станом на травень 2024 року в сім'ях опікунів та піклувальників проживає близько 46 тисяч дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2024 року деякі українці отримають від держави одноразову грошову допомогу. Йдеться про виплати, присвячені святу Дня Незалежності, у розмірі до 3,1 тис. гривень.

Також ми писали, що громадяни у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

діти
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гроші

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