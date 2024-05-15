Допомога від держави — хто отримає виплати до 3 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влітку 2024 року деякі українці отримають від держави одноразову грошову допомогу. Йдеться про виплати, присвячені святу Дня Незалежності, у розмірі до 3,1 тис. гривень.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Одноразова допомога до Дня Незалежності

Як повідомляють фахівці ПФУ, розраховувати на разові виплати зможуть ветерани війни та деякі інші категорії громадян у важливу для країни дату — День Незалежності.

Розмір виплати стартуватиме з 450 гривень. Їх отримають:

учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Також буде виплата у 650 гривень. Її призначено:

для членів родин загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до п. 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружин (чоловіків) померлих осіб, які мали інвалідність внаслідок війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких визнали за життя особами з інвалідністю у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружувалися повторно;

Передбачена виплата в 1 тис. гривень. Її отримають:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.

Максимальна допомога становить 3,1 тис. гривень. Вона призначена:

для осіб, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, колишніх малолітних (на момент ув'язнення не було 14 років) ув'язнених концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин:

- перша група — 3,1 тис. гривень;

- друга група — 2,9 тис. гривень;

- третя група — 2, тис. гривень.

"Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", затверджено постановою КМУ від 27.12.2023 № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, які працюють у спеціальних умовах", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

Також ми писали, що кільком категоріям одержувачів житлових субсидій та пільг загрожує втрата виплат після 1 липня 2024 року. Для того щоб цього не сталось, необхідно звернутися за продовженням виплат до цієї дати.