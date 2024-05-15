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Українцям у чотирьох областях доступна допомога в 11 тис. грн — деталі

15 травня 2024 07:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога до 11 тис. грн — нові виплати доступні в чотирьох областях
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про міжнародну допомогу

Як зазначають у відомстві, грошова допомога передбачена для внутрішніх переселенців та постраждалих громадян від воєнних дій в рамках проєкту Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium), який координує французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) в таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Харківська.

Сума допомоги становить 3,6 тис. гривень на особу на місяць та покриває тримісячний період. Тобто сумарно можна отримати 10,8 тис. гривень.

Грошову допомогу виплачуватимуть одноразово відразу за три місяці кожному члену домогосподарства окремо на банківський рахунок.

Хто має право на грошову допомогу

Лише частина громадян зможе подати заявку на допомогу. Серед умов:

  • особи/родини, які раніше не отримували таку допомогу від БФ "Право на захист", не отримують зараз кошти від міжнародних організацій;

належать до таких категорій населення:

  • ВПО (з 24 лютого 2022 року), які зараз проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях;
  • постраждалі громадяни від воєнних дій (власне житло пошкоджене/зруйноване через воєнні дії, отримали поранення через обстріл/воєнні дії і не є учасниками бойових дій) у цих регіонах.

Також претенденти повинні мати такі критерії вразливості (один чи кілька):

  • у домогосподарстві тільки особи літнього віку (60+);
  • домогосподарство має троє і більше дітей;
  • домогосподарство з дитиною віком до двох років;
  • у домогосподарстві є вагітна жінка;
  • домогосподарство має громадянина з інвалідністю І чи II групи.

Як подати заявку на допомогу

Громадяни можуть самостійно визначити, чи підпадають під умови програми. Для цього можна скористатися опитувальником для самоперевірки.

Реєстрація здійснюється у спеціальних пунктах. Усі члени родини повинні бути присутніми та мати документи:

  • паспорт громадянина України або закордонний паспорт;
  • податковий номер кожного члена домогосподарства;
  • свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років);
  • дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат;
  • будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості.

Деталі можна дізнатися в чат-боті.

грошова допомога
Джерело: r2p.org.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, кільком категоріям одержувачів житлових субсидій та пільг загрожує втрата виплат після 1 липня 2024 року. Для того, щоб цього не сталось, необхідно звернутися за продовженням виплат до цієї дати.

Також ми писали, що українці мають право на оформлення державної компенсації за надання робочих місць для внутрішніх переселенців. Так, роботодавці можуть отримати за працевлаштування компенсацію у 8 тис. гривень.

виплати
гроші
матеріальна допомога
Мінреінтеграції
ВПО
грошова допомога

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