Військові на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У 2026 році військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань. Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню, однак виплату призначають лише за наявності визначених підстав. Право на підтримку, зокрема, мають військові після поранення, а також за певних обставин, пов’язаних із лікуванням.

Про порядок оформлення виплати роз’яснили у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Яку суму матеріальної допомоги можуть отримати військові

У 2026 році розмір матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань становить місячне грошове забезпечення військовослужбовця. Цю виплату надають один раз на рік за наявності передбачених законодавством підстав.

Під час розрахунку враховують:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право.

Винагороди до розрахунку не включають. Суму визначають з урахуванням виплат, належних військовому на день підписання наказу про призначення матеріальної допомоги.

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Хто має право на виплату у 2026 році

Матеріальну допомогу можна отримати один раз протягом року, якщо виникла хоча б одна з визначених підстав.

Право на неї, зокрема, мають:

військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва під час захисту України;

сім’ї військових, які перебувають у полоні, стали заручниками, були інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти, за винятком випадків добровільної здачі в полон;

військовослужбовці, у яких відповідні обставини виникли у 2026 році або в грудні 2025 року, якщо тоді вони не скористалися правом на допомогу.

Водночас належність до однієї з категорій сама по собі не завжди означає автоматичне призначення виплати. Потрібно підтвердити відповідну підставу та пройти процедуру оформлення.

За яких обставин призначають матеріальну допомогу

Підставою для виплати можуть бути складні життєві обставини, пов’язані зі здоров’ям або сім’єю військовослужбовця.

Зокрема, допомогу можуть призначити у разі:

смерті самого військовослужбовця або його найближчих родичів — чоловіка чи дружини, дітей, батьків;

народження або усиновлення дитини;

погіршення стану здоров’я військового чи його близьких родичів, підтвердженого медичними документами.

Окремо передбачені обставини, пов’язані з тяжкими захворюваннями, пораненнями та тривалим лікуванням. До них належать:

захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ/СНІД або вірусний гепатит В чи С;

лікування, реабілітація або відпустка для лікування після поранення чи захворювання, пов’язаного із захистом України, тривалістю понад 30 днів, якщо необхідні складне лікування, протезування, трансплантація або постійний догляд;

онкологічне захворювання військового або його близьких, яке потребує хірургічного втручання, променевої чи хімієтерапії;

поранення, контузія, травма або каліцтво, отримані під час виконання бойових завдань у період воєнного стану;

тяжкі травми дружини чи чоловіка, дітей або батьків військовослужбовця внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Для підтвердження права на виплату необхідно надати документи, що засвідчують відповідні обставини.

Як військовому оформити матеріальну допомогу

Щоб отримати виплату, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира або начальника. До рапорту додають документи, які підтверджують підставу для призначення матеріальної допомоги.

Після розгляду звернення командир ухвалює рішення та видає відповідний наказ. Виплату здійснюють у межах коштів, передбачених фондом грошового забезпечення військової частини.

Для військовослужбовців, які до мобілізації або вступу на військову службу працювали в бюджетних установах, діє додаткова умова. Матеріальну допомогу їм можуть призначити, якщо за попереднім місцем роботи протягом цього самого року аналогічну виплату не нараховували.

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