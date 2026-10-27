Мобилизованные на учениях. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Киеве военнообязанным, призванным на службу в ходе мобилизации или заключившим контракт, выплачивается единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч гривен. На выплату могут претендовать граждане, которые находятся или находились на воинском учете в районных ТЦК и СП столицы. Для оформления необходимо подать соответствующие документы.

Новини.LIVE рассказывают, как киевлянам получить единовременную выплату.

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Кто может получить 50 тысяч гривен помощи

В Киеве граждане, призванные на военную службу во время мобилизации или принятые на службу по контракту, имеют право на единовременную адресную материальную помощь. С 1 февраля 2025 года ее размер составляет 50 тысяч гривен. Ранее выплата равнялась 30 тысячам гривен.

Как поясняется на сайте Киевского городского совета, помощь предусмотрена для граждан Украины, которые проходят или проходили процедуру призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, либо поступили на контрактную службу на должности рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава.

Обязательное условие — нахождение на воинском учете в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) города Киева.

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Выплата предоставляется однократно в целях дополнительной материальной поддержки граждан, присоединившихся к силам безопасности и обороны.

Как выплачивается материальная помощь

Деньги перечисляются в безналичной форме. Получить их можно на социальный или зарплатный счет военнослужащего, а также на счет, привязанный к муниципальной карте "Картка киянина".

Чтобы получить 50 тысяч гривен, необходимо обратиться в районный ТЦК и СП в Киеве и подать следующие документы:

копию идентификационного кода;

копию паспорта гражданина Украины — первой и второй страниц, а также страницы с последним местом регистрации, или копию ID-карты;

справку или выписку из банка об открытии социального или зарплатного счета.

Если заявитель желает получить выплату через доверенное лицо, дополнительно необходимо предоставить информацию о его счете и нотариально заверенную доверенность.

После получения документов районный ТЦК и СП готовит выписку из приказа или справку, подтверждающую призыв гражданина на военную службу во время мобилизации или по контракту.

Кто отвечает за оформление выплат

Ответственность за достоверность и полноту информации о призванном лице несет начальник соответствующего районного ТЦК и СП Киева.

Процедура оформления пособия предусматривает участие нескольких учреждений столицы.

Районные ТЦК и СП собирают необходимые документы и готовят подтверждение прохождения военной службы. Киевский городской ТЦК и СП ежемесячно обобщает полученные сведения и передает их в Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Далее Департамент муниципальной безопасности передает информацию в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА. Именно этот департамент осуществляет начисление и выплату единовременной адресной материальной помощи при наличии соответствующего финансирования.

Куда обращаться по вопросам выплаты 50 тысяч гривен

Уточнить информацию об оформлении и начислении помощи можно по телефонам Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат Департамента социальной и ветеранской политики КГГА:

(044) 408-58-44 — Голосеевский, Оболонский и Подольский районы;

(044) 408-59-66 — Оболонский район.

Также можно обратиться в Департамент муниципальной безопасности КГГА по телефону (044) 430-00-31.

Порядок предоставления единовременной адресной материальной помощи утвержден решением Киевского городского совета от 29 августа 2024 года № 1763/9729.

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