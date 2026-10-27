Військовослужбовець у формі. Фото: УНІАН

В Україні грошове забезпечення військовослужбовця в тиловій частині залежить від посади, військового звання, вислуги років, надбавок і премії. За загальної суми нарахувань 32 599,23 грн після утримання військового збору солдат на небойовій посаді отримає 32 110,24 грн. Компенсацію податку на доходи фізичних осіб розраховують окремо.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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З чого складається виплата військовому в тилу

На умовному прикладі Міноборони показало, як рахують грошове забезпечення солдата на небойовій посаді. Він має 8-й тарифний розряд і вислугу від одного до п'яти років.

У цьому випадку надбавки за роботу в умовах режимних обмежень немає. Надбавка за особливості проходження служби становить 65%.

Також у розрахунку враховано, що місяць має 31 календарний день.

За таких умов основна сума грошового забезпечення становить 22 599,23 грн.

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До неї входять:

посадовий оклад — 3 080 грн;

оклад за військовим званням — 530 грн;

надбавка за вислугу років — 902,50 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 0 грн;

надбавка за особливості проходження служби — 2 933,13 грн;

премія — 15 153,60 грн.

Таким чином, загальна сума основного грошового забезпечення за наведеним прикладом становить 22 599,23 грн.

Коли військовому нараховують ще 10 тисяч гривень

Крім основного грошового забезпечення, у розрахунку враховано додаткову винагороду в розмірі 10 000 грн. Її передбачено за виконання обов'язків військової служби.

Щоб отримати цю виплату в повному розмірі, військовослужбовець має виконати встановлені законодавством вимоги протягом відповідного місяця.

З урахуванням додаткової винагороди загальна сума нарахувань становить 32 599,23 грн. Розрахунок має такий вигляд:

22 599,23 грн + 10 000 грн = 32 599,23 грн.

Скільки грошей військовий отримає після утримання податків

У наведеному прикладі військовослужбовець не звільнений від сплати військового збору. Усі зазначені виплати враховуються під час його розрахунку.

За ставки 1,5% військовий збір становитиме 488,99 грн. Суму визначають від загального нарахування:

32 599,23 грн × 1,5% = 488,99 грн.

Після утримання військового збору сума до виплати становитиме 32 110,24 грн. Це можна перевірити за таким розрахунком:

32 599,23 грн − 488,99 грн = 32 110,24 грн.

Отже, за наведених умов військовослужбовець отримає 32 110,24 грн. Компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) розраховують окремо відповідно до встановленого порядку.

Важливо враховувати, що наведені суми премії та надбавок стосуються конкретного умовного прикладу. Реальний розмір грошового забезпечення залежить від установлених виплат, відповідних наказів і наявності підстав для їх нарахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу до 33 тисяч гривень. Сума виплати залежить від категорії військового складу та низки інших показників. Водночас право на ці кошти мають не всі військові.

Також Новини.LIVE писали, що буде із виплатами військовим у 2027 році. Держава поки не має достатнього фінансового ресурсу навіть для покриття всіх потреб 2026 року. Водночас збільшення грошового забезпечення військових залишається одним із пріоритетів влади.