Військовий з родиною. Фото: Reuters

Якщо один із членів родини проходить військову службу, близьким варто заздалегідь подбати про доступ до важливої фінансової інформації. У разі поранення, тривалої відсутності зв’язку чи іншої надзвичайної ситуації це допоможе вчасно оплачувати рахунки, контролювати кредити та розв'язувати майнові питання.

Про те, які документи, банківські дані і юридичні дозволи варто підготувати, щоб родина була готова до непередбачуваних обставин, розповіли на онлайн-платформі "Гаразд", передають Новини.LIVE.

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Які документи потрібно зібрати заздалегідь

Поранення, тривала відсутність зв’язку або інші непередбачувані обставини можуть поставити перед родиною військовослужбовця термінові фінансові та юридичні завдання. Щоб не витрачати час на пошук потрібних відомостей, доцільно заздалегідь сформувати окремий пакет документів.

Його варто зберігати у двох форматах — паперовому та електронному. У папці можна розмістити оригінали або копії документів, а скановані версії завантажити до захищеного хмарного сховища.

Важливо впорядкувати файли, налаштувати надійний захист від стороннього доступу та визначити, хто з довірених членів родини зможе знайти потрібну інформацію. Водночас зберігати паролі, PIN-коди та інші секретні платіжні дані разом із копіями документів не варто.

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Особисті документи військовослужбовця та членів родини

Передусім потрібно підготувати документи, які підтверджують особу та родинні зв’язки. Вони можуть знадобитися під час звернення до банків, державних установ або оформлення соціальної допомоги.

До папки варто покласти:

копії паспортів громадянина України;

копії або оригінали закордонних паспортів;

копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП);

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження дітей та інших членів родини, якщо це необхідно;

важливі медичні відомості про хронічні захворювання, алергії, щеплення та інші особливості здоров’я.

Такий набір допоможе швидше підтвердити особу, сімейний статус або надати необхідну інформацію під час організації медичної допомоги.

Які відомості про військову службу потрібно зберегти

Рідним варто мати інформацію, яка допоможе встановити зв’язок із військовою частиною, відповідальними посадовими особами або ТЦК та СП.

Зокрема, бажано підготувати:

номер військового квитка або тимчасового військового квитка та його копію;

військове звання й посаду;

військово-облікову спеціальність, якщо вона відома;

назву та номер військової частини або підрозділу;

довідку про проходження військової служби за формою 5;

контакти ТЦК та СП, з якого військовослужбовця призвали;

доступні контактні дані військової частини;

прізвища та контакти безпосереднього командира, побратимів або інших відповідальних осіб;

номер гарячої лінії військової частини, бригади чи угруповання, якщо він є.

Ці відомості можуть бути корисними під час звернень щодо проходження служби, оформлення належних виплат та з’ясування організаційних питань.

Водночас інформацію про місце дислокації підрозділу та інші чутливі військові дані потрібно зберігати особливо обережно й не передавати стороннім.

Банківські рахунки та підтвердження доходів

Родині бажано знати, у яких банках людина обслуговується, які рахунки використовує для отримання коштів і куди надходять регулярні платежі.

За потреби можна підготувати:

перелік банків, у яких відкриті рахунки;

номери рахунків та відповідні банківські реквізити;

копії податкових декларацій, якщо їх подавали;

довідки про доходи та сплачені податки;

витяг із Єдиного державного реєстру щодо ФОП і його реквізити, якщо військовослужбовець має або мав підприємницьку діяльність.

Такі дані допоможуть зорієнтуватися у фінансових справах сім’ї та швидше знайти необхідні документи.

Документи на нерухомість, автомобілі та орендоване житло

Якщо родина володіє нерухомістю, автомобілем, земельною ділянкою або іншим майном, важливо заздалегідь зібрати документи, що підтверджують право власності та допомагають вирішувати пов’язані з ним питання.

До пакета можна додати:

договори купівлі-продажу, дарування або міни нерухомості;

свідоцтва та витяги, що підтверджують право власності;

витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

посвідчення водія відповідної категорії;

чинний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

документи на земельні ділянки та інше рухоме чи нерухоме майно.

Якщо сім’я орендує житло, варто зберігати договір оренди, контакти орендодавця, інформацію про оплату та інші документи, пов’язані з користуванням помешканням.

Кредити, іпотека та регулярні платежі

Щоб не пропустити обов’язкові платежі, членам родини потрібно розуміти, які кредитні та інші фінансові зобов’язання має військовослужбовець.

Йдеться про споживчі кредити, іпотеку, позики та регулярні платежі, які необхідно контролювати незалежно від обставин.

Доцільно зберігати копії кредитних договорів, графіки погашення заборгованості, інформацію про залишок боргу та контакти банків або інших кредиторів.

Депозити, інвестиції та страхування

Важливо, щоб близькі знали про наявність інших фінансових активів військовослужбовця. До них можуть належати банківські депозити, брокерські рахунки, цінні папери, криптоактиви та інші інвестиції.

Варто зафіксувати, у яких установах або сервісах зберігаються активи, які договори укладені та куди звертатися з відповідними питаннями.

Окремо доцільно зазначити дати завершення депозитів, умови їх продовження та інші важливі строки.

Також потрібно зібрати договори страхування життя, здоров’я, нерухомості й автомобіля, а також контакти страхових компаній.

Заздалегідь обговоріть із військовослужбовцем, як родина має діяти щодо цих активів у різних ситуаціях. Водночас доступ до інвестиційних рахунків та управління активами можуть здійснювати лише особи, які мають відповідні законні повноваження.

Довіреність, заповіт та розпорядження щодо виплат

Самого доступу до документів може бути недостатньо, якщо потрібно офіційно представляти інтереси військовослужбовця або проводити фінансові операції від його імені.

Тому заздалегідь варто обговорити можливість оформлення довіреності. Залежно від її змісту цей документ може дозволити уповноваженій особі представляти інтереси військовослужбовця в банку, оплачувати визначені зобов’язання або розв'язувати майнові питання.

Якщо йдеться про спільну власність подружжя, в окремих випадках можуть знадобитися документи про згоду другого з подружжя на відчуження нерухомості чи транспортного засобу.

Крім того, варто завчасно обговорити:

оформлення заповіту;

особисте розпорядження щодо виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі військовослужбовця;

порядок зберігання цих документів та інформування близьких про їх наявність.

Конкретні вимоги залежать від виду документа та юридичної ситуації. Тому перед оформленням довіреності або розпорядження доцільно уточнити порядок його складання й засвідчення.

Сімейний бюджет і фінансовий резерв

Ще один важливий крок — скласти план сімейних доходів і витрат. Він має охоплювати оплату комунальних послуг, продукти, витрати на дітей, кредити, оренду житла, транспорт та інші регулярні потреби.

Корисно заздалегідь розподілити фінансові обов’язки між членами родини. Наприклад, визначити, хто контролюватиме комунальні платежі, стежитиме за строками погашення кредитів, плануватиме витрати та відповідатиме за формування заощаджень.

Якщо раніше всіма цими питаннями займався військовослужбовець, необхідно переконатися, що близькі знають, де знайти потрібні документи, реквізити та контакти установ.

Окремо бажано сформувати резерв на непередбачувані витрати. Його розмір залежить від доходів сім’ї, обов’язкових платежів та можливостей заощаджувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли військовим приходять бойові надбавки та премії. Зазвичай це відбувається у різні дати, залежно від виду нарахувань і фінансування військової частини. Водночас в окремих випадках виплати можуть затримувати.

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