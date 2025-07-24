Максимальна пенсія в Україні — хто має право та що змінилося у 2025 році

Жінка та чоловік похилого віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні для громадян деяких професій встановлений максимальний гарантований розмір пенсійних виплат, який прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму на 2025 рік. Відомо, хто саме має право на найвищі виплати та що змінилось під час воєнного стану.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто наділений правом на максимальний розмір пенсії

Згідно з нормами закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", низка професій дозволяє претендувати на найвищий розмір пенсії під час заслуженого відпочинку. Однак, починаючи з 2025 року і до кінця воєнного стану, влада встановила обмеження на максимальні виплати.

Відповідно до закону, максимальна пенсія становить десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Цьогоріч відповідний показник дорівнює 2,36 тис. грн, тому максимальний розмір, відповідно, становить 23,61 тис. грн.

На такі виплати в Україні можуть розраховувати особи, яким нараховують пенсії за спеціальними законами: державні службовці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування та науковці.

Що змінилося у правилах щодо максимальних пенсій у 2025 році

У цьому році уряд встановив обмеження на найвищі пенсії на період воєнного стану. Постанова №1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану", передбачає встановлення понижувальних коефіцієнтів для таких колишніх працівників:

держслужбовців;

прокурорів;

народних депутатів;

працівників Нацбанку;

працівників уряду;

дипломатів;

працівників органів місцевого самоврядування;

чорнобильців;

науковців;

осіб, звільнених з військової служби.

Запроваджені наступні рівні понижувальних коефіцієнтів:

коефіцієнт 0,5 — до частини пенсійної виплати, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, однак не більш ніж 11;

коефіцієнт 0,4 — до частини пенсії, яка більша за 11 п. м, та не більш ніж 13;

коефіцієнт 0,3 — до частини пенсійної виплати, що перевищує за 13 п. м, але не більш ніж 17;

коефіцієнт 0,2 — до частини пенсії, що більша за 17 п. м, проте не більш ніж 21;

коефіцієнт 0,1 — до частини пенсійної виплати, яка перевищує 21 п. м.

Відповідні обмеження не торкнуться пенсій ветеранів українсько-російської війни.

Нагадаємо, в Україні передбачені доплати до пенсій багатодітних матерів, які виховували дітей до шестирічного віку. Відомо, кому у 2025 році нараховують доплату у 870 грн.

Також ми писали, що в Україні у 2025 році виплачують мінімально майже 8 тис. грн для рідних загиблих військовослужбовців. Йдеться про пенсії у зв’язку з втратою годувальника.