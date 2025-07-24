Максимальная пенсия в Украине — кто имеет право и что изменилось в 2025 году

Женщина и мужчина пожилого возраста с бумагами. Фото: Freepik

В Украине для граждан некоторых профессий установлен максимальный гарантированный размер пенсионных выплат, который привязан к уровню прожиточного минимума на 2025 год. Известно, кто именно имеет право на самые высокие выплаты и что изменилось во время военного положения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто наделен правом на максимальный размер пенсии

Согласно нормам закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ряд профессий позволяет претендовать на самый высокий размер пенсии во время заслуженного отдыха. Однако, начиная с 2025 года и до конца военного положения, власти установили ограничения на максимальные выплаты.

Согласно закону, максимальная пенсия составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году соответствующий показатель равен 2,36 тыс. грн, поэтому максимальный размер, соответственно, составляет 23,61 тыс. грн.

На такие выплаты в Украине могут рассчитывать лица, которым начисляют пенсии по специальным законам: государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.

Что изменилось в правилах относительно максимальных пенсий в 2025 году

В этом году правительство установило ограничения на самые высокие пенсии на период военного положения. Постановление №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", предусматривает установление понижающих коэффициентов для таких бывших работников:

госслужащих;

прокуроров;

народных депутатов;

работников Нацбанка;

работников правительства;

дипломатов;

работников органов местного самоуправления;

чернобыльцев;

ученых;

лиц, уволенных с военной службы.

Введены следующие уровни понижающих коэффициентов:

коэффициент 0,5 — к части пенсионной выплаты, превышающей 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;

коэффициент 0,4 — к части пенсии, которая больше 11 п. м, но не более 13;

коэффициент 0,3 — к части пенсионной выплаты, превышающей 13 п. м, но не более 17;

коэффициент 0,2 — к части пенсии, которая больше 17 п. м, однако не более 21;

коэффициент 0,1 — к части пенсионной выплаты, превышающей 21 п. м.

Соответствующие ограничения не коснутся пенсий ветеранов украинско-российской войны.

Напомним, в Украине предусмотрены доплаты к пенсиям многодетных матерей, которые воспитывали детей до шестилетнего возраста. Известно, кому в 2025 году начисляют доплату в 870 грн.

Также мы писали, что в Украине в 2025 году выплачивают минимально почти 8 тыс. грн для родных погибших военнослужащих. Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца.