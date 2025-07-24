Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплата максимальных пенсий по-новому — что стоит знать

Выплата максимальных пенсий по-новому — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:10
Максимальная пенсия в Украине — кто имеет право и что изменилось в 2025 году
Женщина и мужчина пожилого возраста с бумагами. Фото: Freepik

В Украине для граждан некоторых профессий установлен максимальный гарантированный размер пенсионных выплат, который привязан к уровню прожиточного минимума на 2025 год. Известно, кто именно имеет право на самые высокие выплаты и что изменилось во время военного положения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кто наделен правом на максимальный размер пенсии

Согласно нормам закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ряд профессий позволяет претендовать на самый высокий размер пенсии во время заслуженного отдыха. Однако, начиная с 2025 года и до конца военного положения, власти установили ограничения на максимальные выплаты.

Согласно закону, максимальная пенсия составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году соответствующий показатель равен 2,36 тыс. грн, поэтому максимальный размер, соответственно, составляет 23,61 тыс. грн.

На такие выплаты в Украине могут рассчитывать лица, которым начисляют пенсии по специальным законам: государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.

Что изменилось в правилах относительно максимальных пенсий в 2025 году

В этом году правительство установило ограничения на самые высокие пенсии на период военного положения. Постановление №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", предусматривает установление понижающих коэффициентов для таких бывших работников:

  • госслужащих;
  • прокуроров;
  • народных депутатов;
  • работников Нацбанка;
  • работников правительства;
  • дипломатов;
  • работников органов местного самоуправления;
  • чернобыльцев;
  • ученых;
  • лиц, уволенных с военной службы.

Введены следующие уровни понижающих коэффициентов:

  • коэффициент 0,5 — к части пенсионной выплаты, превышающей 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;
  • коэффициент 0,4 — к части пенсии, которая больше 11 п. м, но не более 13;
  • коэффициент 0,3 — к части пенсионной выплаты, превышающей 13 п. м, но не более 17;
  • коэффициент 0,2 — к части пенсии, которая больше 17 п. м, однако не более 21;
  • коэффициент 0,1 — к части пенсионной выплаты, превышающей 21 п. м.

Соответствующие ограничения не коснутся пенсий ветеранов украинско-российской войны.

Напомним, в Украине предусмотрены доплаты к пенсиям многодетных матерей, которые воспитывали детей до шестилетнего возраста. Известно, кому в 2025 году начисляют доплату в 870 грн.

Также мы писали, что в Украине в 2025 году выплачивают минимально почти 8 тыс. грн для родных погибших военнослужащих. Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца.

выплаты пенсии финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации