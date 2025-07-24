Максимальная пенсия в Украине — кто имеет право и что изменилось в 2025 году

Выплата максимальных пенсий по-новому — что стоит знать
В Украине для граждан некоторых профессий установлен максимальный гарантированный размер пенсионных выплат, который привязан к уровню прожиточного минимума на 2025 год. Известно, кто именно имеет право на самые высокие выплаты и что изменилось во время военного положения.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто наделен правом на максимальный размер пенсии
Согласно нормам закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ряд профессий позволяет претендовать на самый высокий размер пенсии во время заслуженного отдыха. Однако, начиная с 2025 года и до конца военного положения, власти установили ограничения на максимальные выплаты.
Согласно закону, максимальная пенсия составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году соответствующий показатель равен 2,36 тыс. грн, поэтому максимальный размер, соответственно, составляет 23,61 тыс. грн.
На такие выплаты в Украине могут рассчитывать лица, которым начисляют пенсии по специальным законам: государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.
Что изменилось в правилах относительно максимальных пенсий в 2025 году
В этом году правительство установило ограничения на самые высокие пенсии на период военного положения. Постановление №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", предусматривает установление понижающих коэффициентов для таких бывших работников:
- госслужащих;
- прокуроров;
- народных депутатов;
- работников Нацбанка;
- работников правительства;
- дипломатов;
- работников органов местного самоуправления;
- чернобыльцев;
- ученых;
- лиц, уволенных с военной службы.
Введены следующие уровни понижающих коэффициентов:
- коэффициент 0,5 — к части пенсионной выплаты, превышающей 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;
- коэффициент 0,4 — к части пенсии, которая больше 11 п. м, но не более 13;
- коэффициент 0,3 — к части пенсионной выплаты, превышающей 13 п. м, но не более 17;
- коэффициент 0,2 — к части пенсии, которая больше 17 п. м, однако не более 21;
- коэффициент 0,1 — к части пенсионной выплаты, превышающей 21 п. м.
Соответствующие ограничения не коснутся пенсий ветеранов украинско-российской войны.
Напомним, в Украине предусмотрены доплаты к пенсиям многодетных матерей, которые воспитывали детей до шестилетнего возраста. Известно, кому в 2025 году начисляют доплату в 870 грн.
Также мы писали, что в Украине в 2025 году выплачивают минимально почти 8 тыс. грн для родных погибших военнослужащих. Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца.
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