Пенсії у 2025 році — кому виплачують мінімально майже 8 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні закон надає право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця непрацездатним членам родини, які перебували на його утриманні. Відомо, на які розміри виплат можуть розраховувати такі громадяни у 2025 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Право на пенсію у разі втрати годувальника у 2025 році

Як зазначають у ПФУ, законодавством передбачені мінімальні гарантії щодо розмірів пенсій для рідних загиблих військових.

Відповідне питання регулює закон №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з ним, матерям та дружинам військовослужбовців, які загинули/померли під час несення військової служби, надане право на достроковий вихід на пенсію за віком у 50 років за наявності страхового стажу у мінімум 20 років.

Батькам та чоловікам надається право на оформлення пенсії у разі втрати годувальника з 55 років незалежно від обсягу стажу.

Родичам військовослужбовців можна оформити таку пенсію, якщо мають право на призначення пенсійної виплати:

незалежно від віку відповідно до ст. 114 закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (шахтарські пенсії);

пільгової пенсії за віком (у 50 років для жінок зі стажем у 20 років, у 55 років для чоловіків зі стажем 25 років);

пенсії зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо є інвалідність.

Розміри пенсій для рідних військових у разі смерті чи загибелі

За даними фонду, у 2025 році розмір пенсії у разі втрати годувальника за громадян, які загинули під час військової служби, встановлені у відсотках від суми грошового забезпечення. Зокрема, майже 8 тис. грн становить мінімальний гарантований розмір пенсійної виплати для одного з батьків, дружині чи чоловікові. Також 6 тис. грн становить гарантована виплата на кожну дитину.

Частки від грошового забезпечення наступні:

для батьків (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від того, чи є інші непрацездатні члени сім’ї — у розмірі 70% від грошового забезпечення;

для дітей — у розмірі 70% від грошового забезпечення, за наявності двох та більше дітей — у розмірі 50%.

Також незалежно від того, яка була причина смерті, розмір мінімального (у два прожиткові мінімуми) та максимального (у десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо.

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають батьки та дружина/чоловік у разі досягнення 60 років незалежно від кількості стажу, або якщо є група інвалідності. Розмір пенсійної виплати встановлюється у розрахунку 30% заробітної плати годувальника.

Раніше ми писали, у яких випадках можна почати отримувати пенсію з втрати годувальника. Зокрема, таке право може настати через місяць після появи інформації щодо зниклого безвісти у єдиному обліку органів МВС.

Також ми розповідали, що у серпні планового підвищення пенсій не буде, однак дехто отримає надбавки та доплати. Зокрема, передбачена додаткова виплата у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму для донорів.