Пенсії у 2025 році — хто з жінок має право на доплату у 870 грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні передбачена додаткова підтримка багатодітних матерів, які виховали дітей до шестирічного віку, проте не мали достатнього страхового стажу для виходу на пенсію. Зокрема, законодавство передбачає надання доплати до пенсії у розмірі, що прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Це прописано у ст. 1 закону № 1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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Кому призначають доплату у 870 грн у 2025 році

Відповідно до норм цього закону, громадянки, які народили чи всиновили від п'яти дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть розраховувати на щомісячну спецдоплату до пенсії. Також, за даними ПФУ, вони мають право вийти на заслужений відпочинок на пільгових умовах за наявності мінімального стажу.

Жінкам передбачена можливість дострокового виходу на пенсію у разі:

досягнення 50-річного віку;

наявності 15 років страхового стажу.

Щодо розміру доплати до пенсії, то, зокрема, жінкам, які мають семеро дітей, надають додаткову грошову виплату у розмірі 37% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб залишився на рівні попереднього року і дорівнює 2361 грн. З огляду на це, матерям, які мають семеро дітей, держава буде доплачувати щомісяця 873 грн.

Правила оформлення пенсії та доплати багатодітним матерям

Громадянки, які відповідають вищевказаним вимогам, повинні особисто звернутися Пенсійного фонду України (ПФУ) для оформлення пенсії та надбавки. Необхідно подати відповідну заяву на призначення пенсії та доплати, додавши такі документи:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку, документи з підтвердженням страхового стажу;

свідоцтво про народження на кожну дитину;

паспорти на дітей (якщо є).

Відповідні пенсії за особливі заслуги передбачені також для чоловіків за аналогічних умов щодо виховання дітей до шестирічного віку.

Також багатодітні матері мають право на пільги, зокрема, надається знижка на оплату житлово-комунальних послуг та освіту.

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право на мінімальну пенсію у близько 3,76 тис. грн. У ПФУ пояснили, кому держава гарантує такі виплати.

Також ми розповідали про те, кому виплачують мінімально майже 8 тис. грн. Як зазначають у ПФУ, законодавство передбачає мінімальні пенсійні гарантії для близьких родичів загиблих військових.