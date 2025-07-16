Пенсії в Україні — хто з українців отримає доплати у серпні 2025 року

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У серпні 2025 року в Україні масштабного підвищення пенсій не буде, проте деяким громадянам похилого віку передбачені різноманітні надбавки та доплати. Зокрема, до 3 тис. грн нарахують одноразово до Дня Незалежності.

Питання надбавок передбачене законом 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Доплати до пенсій до Дня Незалежності до 3 тис. грн

У серпні 2025 року низці категорій громадян нарахують додатково до пенсій виплати від 450 грн до 3,1 тис. грн, присвячені Дню Незалежності. Зокрема, на такі доплати зможуть розраховувати учасники війни, колишні вʼязні концтаборів та гетто, особи, яких примусово вивезли на роботи, рідні загиблих ветеранів війни.

Також доплати отримають особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з першою групою інвалідності внаслідок війни. Окрім того, на надбавки матимуть право учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності. Пенсіонерам такі виплати нарахують разом з основними пенсіями.

Доплата до пенсій для самотніх громадян

У серпні самотнім пенсіонерам нарахують надбавку у майже 1 тис. грн. Йдеться про тих, хто потребує стороннього догляду та звернувся за відповідною доплатою до органів Пенсійного фонду.

За правилами, така доплата має частку у 40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цьогоріч показник встановлений на рівні 2361 гривні, тому йдеться про суму у 944 грн. Громадянин має право на доплату, якщо:

вік перевищив 80 років;

проживає самотньо;

потребує регулярного догляду за станом здоров’я (підтверджено меддовідками);

отримує пенсію за віком.

Виплата не передбачена тим, хто отримує пенсію за інвалідністю.

Надбавка до пенсії за дітей

За виховання неповнолітніх дітей людьми похилого віку передбачена доплата у 150 грн на одну дитину. Їх надають, якщо громадянин не працює. Для оформлення вимагають наявність документів, де будуть підтверджені родинні зв'язки та вік дитини.

Аналогічна доплата передбачена для колишніх працівників силових структур, які мають на утриманні неповнолітніх дітей. Доплата дорівнює 50% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто йдеться про доплату у 1180 грн.

Надбавка для почесних донорів

Громадянам, які мають статус почесного донора крові, передбачена доплата у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму. Цього року вона дорівнює 292 грн. Статус почесного донора крові надають за умови безплатної здачі 40 разових максимально допустимих доз крові/60 доз плазми.

Для призначення додаткової виплати громадяни мають надати у відділення ПФУ, зокрема, документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" чи "Почесний донор СРСР".

Доплати до пенсій за поважний вік

У серпні автоматично підвищаться виплати для українців, які досягнуть 70, 75, 80-річного віку і більше. Розміри доплат залежать від віку. А саме:

70 років і вище — 300 грн;

75 і вище — 456 грн;

80 років і вище — 579 грн.

Одна з ключових умов у праві на надбавку — загальний розмір пенсії такого громадянина не перевищує суму у 10,34 тис. грн.

Така компенсаційна доплата буде нараховуватися щомісяця, вона належить до перерахунку, що не вимагає особистого звернення громадян.

Раніше ми писали про те, хто з українських громадян може змінити вид пенсії. Зокрема, це можуть зробити ті, хто нині отримує пенсію за вислугу років і досягнув необхідного вікового рубежу для права на пенсію за віком.

Також ми розповідали, кому держава гарантує мінімальну пенсійну виплату у близько 14 тис. грн. Таке право мають деякі громадяни з інвалідністю.